«Проблема некрасивых»: Акиньшина разозлила Сеть словами о женщинах 

Актриса заявила, что ей безразличны идеи феминизма.

"Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!" — сказала Акиньшина.

По ее мнению, женщинам не нужно бороться за равноправие:

"…я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово".

Кроме того, Оксана Акиньшина резко высказалась о женщинах, занимающих высокие должности, заявив, что мир принадлежит мужчинам, которые физически и эмоционально сильнее:

"Физически женщина слабее и победить мужчину силой, даже эмоциональной, не может. Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм".

Как рассказала актриса, у нее нет социальных сетей, и она не участвует в "Tik-Tok-YouTube-Instagram-пространстве". Тем не менее, именно там развернулась активная дискуссия на тему гендерного равенства. Пользователи сочли высказывания Акиньшиной невежественными и оскорбительными.

"Эти "некрасивые" женщины, сделали из вас человека, а не рабыню во власти мужчины! Вы можете голосовать, работать и даже носить штаны благодаря им",

"Ур-ра-а-а-а, меня и моих подруг назвала некрасивыми сама Оксана Акиньшина, актриса, ни один фильм с которой я не помню!"

"Кто-нибудь, расскажите ей, что она тоже состарится, а?"

"Акиньшина тоже может поумнеть, Тодоренко показала, как быстро может происходить эволюция взглядов",

Некоторые написали, что актриса так высказывается, потому что не разбирается в проблеме. А, вот, многие мужчины согласились с мнением Акиньшиной: