«Проблема некрасивых»: Акиньшина разозлила Сеть словами о женщинах 

"Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!" — сказала Акиньшина.
"…я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово".
"Физически женщина слабее и победить мужчину силой, даже эмоциональной, не может. Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм".
"Эти "некрасивые" женщины, сделали из вас человека, а не рабыню во власти мужчины! Вы можете голосовать, работать и даже носить штаны благодаря им",
"Ур-ра-а-а-а, меня и моих подруг назвала некрасивыми сама Оксана Акиньшина, актриса, ни один фильм с которой я не помню!"
"Кто-нибудь, расскажите ей, что она тоже состарится, а?"
"Акиньшина тоже может поумнеть, Тодоренко показала, как быстро может происходить эволюция взглядов",
"Молодец, девочка, правильно сказала! Мужик должен быть мужиком, а женщина женщиной, а не мужеподобным нечто!".