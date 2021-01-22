Известные актеры, которых зрителям открыл «Ералаш» 

Киножурнал "Ералаш" открыл дорогу в большое кино многим известным современным актерам. Дело в том, что талантливым детям давали хорошую площадку для старта, их лица запоминали режиссеры, а уже в более взрослом возрасте приглашали в большое кино. "Рамблер" — о российских актерах, которых открыл "Ералаш".

Вы наверняка знаете этого актера благодаря роли Психа в сериале "Физрук". Несмотря на то, что этот его образ стал самым запоминающимся, у него есть масса других работ в российских проектах. Одной из первых съемок для будущего актера стал "Ералаш". На съемочную площадку киножурнала он попал в 12 лет и снялся в нескольких эпизодах. Позднее актер поступил в ГИТИС и продолжил сниматься в кино.

Кадр из сериала "Кадетство"

Головин начал свой карьерный путь в юном возрасте, но в качестве модели. Его родители увидели объявление о наборе в агентство Славы Зайцева и записали на кастинг старшую сестру Головина, а потом он тоже захотел туда пойти. В итоге оба ребенка прошли отбор, а потом Головин начал сниматься в кино. Роли в "Ералаше" не были для него первыми, но точно помогли прославиться. Несмотря на то, что он не имеет актерского образования, после съемок в киножурнале его начали звать во многие проекты.

@anna_tsukanova_kott