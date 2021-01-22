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Почему русские фанатки «атаковали» голливудского актера 

Диана Товсепова 9 часов назад
Почему россиянки «атаковали» голливудского актера
Фото: depositphotos.com
Любовь зрительниц к некоторым актерам безгранична. Об этом говорит отношение женщин к голливудской звезде Бену Аффлеку. Как выяснил "Рамблер" в соцсетях Бенна случилась "атака" россиянок.
Под последней публикацией Бена в Instagram появились сотни комментариев на русском языке.

"Держись, Бен", "Бен, зато мы все тебя любим, зачем тебе эта Аня", — пишут в комментариях россияне.

Все дело в том, что актер расстался со своей возлюбленной актрисой Аной де Армас после года отношений, за которыми наблюдал весь мир. Именно с ней, как считали фанаты, актер зажил счастливо. Зрители отмечали, что до встречи с Аной Бенн чаще был подавлен и угнетен, а во время их отношений на снимках паппарацци он всегда был с широкой улыбкой и явно в хорошем настроении.
Соцсети
Именно поэтому фанаты решили, что расставание с любимой девушкой Аффлек будет тяжело переживать и, возможно, даже снова начнет злоупотреблять алкоголем. Российские поклонники его творчества не смогли остаться в стороне и "атаковали" его соцсети подбадривающими сообщениями на русском языке.
Соцсети
В основном с милыми текстами к нему обращались женщины, но были и мужчины, желающие поддержать голливудского актера. При этом кто-то ополчился на Ану, указывая, что "эта женщина с внешностью кубинской няни явно недостойна Бена".
Напомним, актеры познакомились начали отношения в марте 2020 года, а весь период пандемии они мило гуляли со своей собачкой по улицам Лос-Анджелеса. Улыбки при этом не сходили с их лиц, и, казалось, проблемы всего мира обходят их стороной. 48-летний Аффлек успел даже познакомить 32-летнюю Ану со своими детьми.
Соцсети

"Их отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, не может уехать, поскольку его дети живут в Лос-Анджелесе", — пишут американские СМИ.

Инициатором разрыва, по данным издания People, стала именно Ана.
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Комментарии
Актеры , Атака , Ана де Армас , Бен Аффлек
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