Три советские актрисы, окончившие жизнь в психиатрической клинике

Со стороны кажется, что у актеров жизнь априори удалась. Высокие гонорары и любовь зрителей, разве нужно человеку что-то еще? Однако жизненные трудности, переутомление и возраст приводили даже известных советских актрис в психиатрическую клинику. "Рамблер" собрал три трагические истории.

кадр из к/ф "Аттестат зрелости"

Актриса считалась «главной бабушкой советского кино». Она жила театром, играла и участвовала в съемках до преклонных лет. Но примерно в 80, женщина начала терять память, а когда она стала забывать текст даже в небольших ролях, его озвучивали другие актры. Но болезнь взяла свое.

После окончания службы в театре, актриса еще какое-то времф приезжала в театр просто посидеть в гримерной и пообщаться с коллегами. Позже у Татьяны Ивановны развилась мания преследования, она перестала узнавать знакомых и попала в психиатрическую клинику.

кадр из к/ф "Большая перемена"

В 25 лет девушка сыграла роль Светланы Афанасьевны в фильме «Большая перемена». Были и другие картины, например, «Бегущая по волнам», «Мужской разговор», «Умные вещи».

В середине 70-х годов типаж Богуновой вышел из моды, а у актрисы разилась подозрительность. Она лечилась, но развод с мужем вновь заставил болезнь прогрессировать. Мания становилась все сильнее, а скачки настроения было невозможно предугадать. ООднажды актрису увезли в клинику прямо из театра.

До конца жизни женщина проходила лечение в психиатричесой клинике и скончалась от инфаркта в 65 лет.

Вия Артмане

кадр из к/ф "Туманность Андромеды"

Ее история кажется самой загадочной, потому что в 1993 году женщина потеряла квартиру в Латвии и жила на даче у дочери. В преклонном возрасте сильно болела, перенесла два инсульта и инфаркт, ушла в религию.

Некоторые считают, что родственники сдали ее клинику намеренно и женщина сохранила ясный ум. Другие полагают, что чрезмерная религиозность стала тому виноой. Актриса прожила в больнице несколько месяцев и скончалась.