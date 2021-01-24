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Три советские актрисы, окончившие жизнь в психиатрической больнице 

Даня Виттиг 1 час назад
Три советские актрисы, окончившие жизнь в психиатрической клинике
Фото: кадр из фильма "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил"
Со стороны кажется, что у актеров жизнь априори удалась. Высокие гонорары и любовь зрителей, разве нужно человеку что-то еще? Однако жизненные трудности, переутомление и возраст приводили даже известных советских актрис в психиатрическую клинику. "Рамблер" собрал три трагические истории.

Татьяна Пельтцер

кадр из к/ф "Аттестат зрелости"
Актриса считалась «главной бабушкой советского кино». Она жила театром, играла и участвовала в съемках до преклонных лет. Но примерно в 80, женщина начала терять память, а когда она стала забывать текст даже в небольших ролях, его озвучивали другие актры. Но болезнь взяла свое.
После окончания службы в театре, актриса еще какое-то времф приезжала в театр просто посидеть в гримерной и пообщаться с коллегами. Позже у Татьяны Ивановны развилась мания преследования, она перестала узнавать знакомых и попала в психиатрическую клинику.

Наталия Богунова

кадр из к/ф "Большая перемена"
В 25 лет девушка сыграла роль Светланы Афанасьевны в фильме «Большая перемена». Были и другие картины, например, «Бегущая по волнам», «Мужской разговор», «Умные вещи».
В середине 70-х годов типаж Богуновой вышел из моды, а у актрисы разилась подозрительность. Она лечилась, но развод с мужем вновь заставил болезнь прогрессировать. Мания становилась все сильнее, а скачки настроения было невозможно предугадать. ООднажды актрису увезли в клинику прямо из театра.
До конца жизни женщина проходила лечение в психиатричесой клинике и скончалась от инфаркта в 65 лет.

Вия Артмане

кадр из к/ф "Туманность Андромеды"
Скорее всего, вы видели Вию в картинах «Родная кровь», «Туманность Андромеды», «Тайна Снежной королевы», «Каменская. Игра на чужом поле» и «Золотой век».
Ее история кажется самой загадочной, потому что в 1993 году женщина потеряла квартиру в Латвии и жила на даче у дочери. В преклонном возрасте сильно болела, перенесла два инсульта и инфаркт, ушла в религию.
Некоторые считают, что родственники сдали ее клинику намеренно и женщина сохранила ясный ум. Другие полагают, что чрезмерная религиозность стала тому виноой. Актриса прожила в больнице несколько месяцев и скончалась.
Видео дня. Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Комментарии 2
Актеры , Родная кровь , Золотой век , Татьяна Пельтцер , Наталия Богунова
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