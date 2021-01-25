22 января 2021 года состоялась церемония вручения наград премии «Золотой орёл» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2020 год. Награждение прошло в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Лучшей актрисой признана Ольга Озоллапиня , ее отметили за роль в «Блокадном дневнике» Андрея Зайцева . 25 января Ольга празднует свой день рождения. «Рамблер» собрал фотогалерею восходящей звезды.

Ольга родилась в Риге 25 января 1985 года. Ее отец — русский, а у матери латышские корни. В 2009 году она окончила режиссерский факультет ГИТИС, мастерская Сергея Женовача . Ольга поступила в труппу «Студии театрального искусства».

Актриса ярко заявила о себе на театральной сцене. В частности, за роль Лизы в спектакле « Лев Толстой . Сцены» она получила «Золотой лист», премию Союза театральных деятелей и премию имени М. Царева «За успешное постижение профессии актера». В 2017 году актриса окончила актерскую мастерскую Академии Н. С. Михалкова.

Сейчас Ольга занята в двух проектах — «Варгазея» и «Капкан для монстра». Актриса не афиширует свою личную жизнь. Известно только, что она была замужем за актером Александром Обласовым и воспитывает сына Юрия.