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Звезда «Блокадного дневника» стала лучшей российской актрисой 2020 года 

Полина Алферова 9 часов назад
22 января 2021 года состоялась церемония вручения наград премии «Золотой орёл» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2020 год. Награждение прошло в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Лучшей актрисой признана Ольга Озоллапиня, ее отметили за роль в «Блокадном дневнике» Андрея Зайцева. 25 января Ольга празднует свой день рождения. «Рамблер» собрал фотогалерею восходящей звезды.
Ольга родилась в Риге 25 января 1985 года. Ее отец — русский, а у матери латышские корни. В 2009 году она окончила режиссерский факультет ГИТИС, мастерская Сергея Женовача. Ольга поступила в труппу «Студии театрального искусства».
Актриса ярко заявила о себе на театральной сцене. В частности, за роль Лизы в спектакле «Лев Толстой. Сцены» она получила «Золотой лист», премию Союза театральных деятелей и премию имени М. Царева «За успешное постижение профессии актера». В 2017 году актриса окончила актерскую мастерскую Академии Н. С. Михалкова.
В 2011 году Ольга дебютировала на экране в роли Ненилы в сериале «Раскол» Николая Досталя. В 2017 году она сыграла главные роли в фильмах «Memento amore» и «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Последний фильм получил Гран-при фестиваля «Окно в Европу». Но настоящим прорывом стала роль в «Блокадном дневнике», который не только является лауреатом «Золотого орла», но и взял Гран-при Московского международного кинофестиваля.
Сейчас Ольга занята в двух проектах — «Варгазея» и «Капкан для монстра». Актриса не афиширует свою личную жизнь. Известно только, что она была замужем за актером Александром Обласовым и воспитывает сына Юрия.
Видео дня. Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Комментарии 22
Актеры , Фото , Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов , Николай Досталь , Лев Толстой , Андрей Зайцев , Ольга Озоллапиня , Сергей Женовач
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