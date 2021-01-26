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Куда пропала и как выглядит близняшка Олсен Мэри-Кейт 

WMJ.ru и ещё 1 8 часов назад
Куда пропала и как выглядит близняшка Олсен Мэри-Кейт
Фото: Кадр из фильма "Мгновения Нью-Йорка"
Еще в «нулевых» Эшли и ее сестра-близнец Мэри-Кейт Олсен благодаря своей славе стали одними из самых богатых женщин на планете.
Близнецы Мэри-Кейт и Эщли Олсен получили свои дебютные роли, когда им было всего по 9 месяцев. Мировой успех им обеспечили семейная комедия «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и другие. Они выпускали свою линию детской и подростковой одежды для масс-маркета, выходили куклы Барби с их лицами, производилось множество мерча для фанатов, однако сейчас куда известнее близнецов их младшая сестра Элизабет, которая снимается во франшизе «Мстителей» в роли Алой Ведьмы. Куда же и почему пропала Мэри-Кейт Олсен и ее сестра?
Чем дольше сестры Олсен оставались «единым брендом», тем сильнее каждой из них хотелось, чтобы ее воспринимали как индивидуальность. В 2006 году Мэри-Кейт начала сольную карьеру в кино. Она сыграла эпизодическую роль в ленте «Я соблазнила Энди Уорхола». В последующие пять лет она сыграла еще в нескольких фильмах, пока не получила заметную роль второго плана в картине «Страшно красив» — современной интерпретации сказки о Красавице и Чудовище.
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Однако лента провалилась в прокате. Мэри-Кейт решила приостановить свою кинокарьеру и сосредоточилась на том, что ей нравилось еще с детства — создании одежды. К этому времени у сестер-близнецов уже существовал собственный бренд The Row. Обе решили сосредоточить свои усилия на нем. В результате появилась новая марка одежды, которую отличают безупречный крой и посадка, минимализм и удобство. В 2012 году Эшли и Мэри-Кейт даже получили награду CFDA Fashion Awards.

Мы просто хотим создавать и продавать одежду. Мы сами выбрали такой путь: не быть в центре внимания и делать то, что говорит само за себя,

— отмечали сестры в одном из интервью. Их действительно нет в соцсетях, они редко появляются в шоу и других медиа. Англоязычные пользователи восхищаются тем, что, будучи миллиардерами, сестры не стремятся привлечь к себе внимание, остаются скромными и не производят впечатление зазнавшихся знаменитостей.
Правда, в последние годы имя Мэри-Кейт стало чаще упоминаться в прессе — в 2015 году она вышла замуж за брата французского президента Оливье Саркози. Их отношения на тот момент длились уже 3 года. А в 2020 году 34-летняя Мэри-Кейт подала на развод. Тяжба затянулась из-за переноса заседаний в связи с пандемией.
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Недавно появились сообщения о том, что пара наконец-то пришла к соглашению относительно развода и раздела имущества. Отмечается, что перед свадьбой Мэри-Кейт подписала брачный договор, поэтому все ее многомиллионное состояние защищено. Детей у пары не было.
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Актеры , Двое: Я и моя тень , Мстители , Энди Уорхол , Мэри-кейт Олсен , WMJ.RU
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