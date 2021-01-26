Актриса продолжает играть в кино, но небольшие эпизодические роли. Основная часть работы Муравьевой связана со сценой. Уже 28 лет, с 1993 года, она служит в Малом театре. Актриса сыграла в спектаклях "Вишневый сад" и "Чайка" по Чехову, "Женитьба" по Гоголю, "Лес" по Островскому. Сейчас она занята в постановках "Всегда зовите Долли!", "Восемь любящих женщин" и "На всякого мудреца довольно простоты".

В 71 год Ирина Муравьева выглядит довольно молодо. При этом актриса выступает против пластических операций, к которым часто прибегают ее коллеги в возрасте. Известно, что больше 20 лет назад артистка отказалась от мяса. Еще она регулярно ходит на сеансы акупунктуры.

В конце декабря появились новости, что Ирина Муравьева попала в больницу с коронавирусом. Однако болезнь протекала у нее в легкой форме, и актриса проходила лечение дома.