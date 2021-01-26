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Как выглядит звезда фильма «Москва слезам не верит» спустя 42 года 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Актриса Ирина Муравьева, любимица зрителей, стала популярна во всем Советском Союзе после съемок в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". За роль авантюристки Людмилы она даже получила государственную премию. Тогда актрисе было 30 лет. Потом она снялась в не менее ярких фильмах — "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и других. Сейчас народной артистке России 71 год, но она не оставила карьеру актрисы. "Рамблер" собрал галерею фото Ирины Муравьевой в молодости и сейчас.
Актриса продолжает играть в кино, но небольшие эпизодические роли. Основная часть работы Муравьевой связана со сценой. Уже 28 лет, с 1993 года, она служит в Малом театре. Актриса сыграла в спектаклях "Вишневый сад" и "Чайка" по Чехову, "Женитьба" по Гоголю, "Лес" по Островскому. Сейчас она занята в постановках "Всегда зовите Долли!", "Восемь любящих женщин" и "На всякого мудреца довольно простоты".
В 71 год Ирина Муравьева выглядит довольно молодо. При этом актриса выступает против пластических операций, к которым часто прибегают ее коллеги в возрасте. Известно, что больше 20 лет назад артистка отказалась от мяса. Еще она регулярно ходит на сеансы акупунктуры.
В конце декабря появились новости, что Ирина Муравьева попала в больницу с коронавирусом. Однако болезнь протекала у нее в легкой форме, и актриса проходила лечение дома.
Что касается личной жизни, Ирина Муравьева более 40 лет была замужем за режиссером Леонидом Эйдлином. В 2014 году он скончался. У актрисы два сына и два внука.
Видео дня. Разгадки фильмов, которые никто не понял
Комментарии 2
Актеры , Фото , Чайка , Женитьба , Москва слезам не верит , Лес , Карнавал , Леонид Эйдлин , Владимир Меньшов , Ирина Муравьева
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