Что стало с актрисами популярных русских сериалов

Российские сериалы всегда были востребованы у отечественного зрителя. Некоторые из них даже стали культовыми. Так например, сериал "Бригада" уже давно разошелся на цитаты, а его персонажи до сих пор популярны. А вот сериалы "Не родись красивой" и "Моя прекрасная няня" когда-то приковали к себе всю молодежь страны.

Смотрите видео, чтобы узнать, что случилось со звездами сериалов "Тайны следствия", "Бригада", "Маргоша", "Универ", "И все-таки я люблю", "Бедная Настя".