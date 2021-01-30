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«Бедная Настя», «Маргоша», «Универ»: что стало с актрисами популярных русских сериалов 

Диана Товсепова 6 часов назад
Российские сериалы всегда были востребованы у отечественного зрителя. Некоторые из них даже стали культовыми. Так например, сериал "Бригада" уже давно разошелся на цитаты, а его персонажи до сих пор популярны. А вот сериалы "Не родись красивой" и "Моя прекрасная няня" когда-то приковали к себе всю молодежь страны.
Смотрите видео, чтобы узнать, что случилось со звездами сериалов "Тайны следствия", "Бригада", "Маргоша", "Универ", "И все-таки я люблю", "Бедная Настя".
Ранее "Рамблер" рассказывал о российских актерах, которые служили в ВДВ.
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