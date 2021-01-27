Как выглядели в жизни герои фильмов, снятых на основе реальных событий 

Эдди Редмэйн сыграл художника Эйнара Вегенера, который однажды решил, что он – женщина. По мнению поклонников Редмэйн неплохо смотрелся в этом в образе, но от прототипа артист отличался кардинально.

6/6 Эдди Редмэйн сыграл художника Эйнара Вегенера, который однажды решил, что он – женщина. По мнению поклонников Редмэйн неплохо смотрелся в этом в образе, но от прототипа артист отличался кардинально.

Мэтью Макконахи оказался необычным актером. Он оказался готовым на любые эксперименты с собственной внешностью и телом. Чтобы достоверно воплотить на экране образ Рона Вудруфа, Макконахи согласился похудеть и полностью лишится красивых и рельефных мышц.

5/6 Мэтью Макконахи оказался необычным актером. Он оказался готовым на любые эксперименты с собственной внешностью и телом. Чтобы достоверно воплотить на экране образ Рона Вудруфа, Макконахи согласился похудеть и полностью лишится красивых и рельефных мышц.

История богатого инвалида, за которым пришлось присматривать судимому мужчине-сиделке, не была выдуманной. Прототипами героев стали Филипп Поццо ди Борго и Абдель Селлу.

4/6 История богатого инвалида, за которым пришлось присматривать судимому мужчине-сиделке, не была выдуманной. Прототипами героев стали Филипп Поццо ди Борго и Абдель Селлу.

Франсуа Клюзе и Омар Си. Эту парочку французских актеров зрители знают во всем мире. Фильм «1+1» пришелся по душе многим.

3/6 Франсуа Клюзе и Омар Си. Эту парочку французских актеров зрители знают во всем мире. Фильм «1+1» пришелся по душе многим.

Марго Робби в последнее время невероятно популярна на Западе. Актриса удостоилась чести сыграть американскую фигуристку Тони Хардинг. История этой спортсменки была примечательна серьезным скандалом, который поставил крест на дальнейшей карьере.

2/6 Марго Робби в последнее время невероятно популярна на Западе. Актриса удостоилась чести сыграть американскую фигуристку Тони Хардинг. История этой спортсменки была примечательна серьезным скандалом, который поставил крест на дальнейшей карьере.

Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации. О них узнал весь мир, но режиссеры не всегда подбирали актеров в соответствии с внешним видом реального героя.

1/6 Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации. О них узнал весь мир, но режиссеры не всегда подбирали актеров в соответствии с внешним видом реального героя.

Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации. О них узнал весь мир, но режиссеры не всегда подбирали актеров в соответствии с внешним видом реального героя. Предлагаем узнать, как на самом деле выглядели герои самых ярких фильмов.

Марго в последнее время невероятно популярна на Западе. Актриса удостоилась чести сыграть американскую фигуристку Тони Хардинг. История этой спортсменки была примечательна серьезным скандалом, который поставил крест на дальнейшей карьере.

Гримеры и костюмеры постарались от души. Марго действительно стала живым воплощением Тони на экране.

Эту парочку французских актеров зрители знают во всем мире. Фильм «1+1» пришелся по душе многим. Он уже давно вошел в список лент, которые обязательно нужно посмотреть.

История богатого инвалида, за которым пришлось присматривать судимому мужчине-сиделке, не была выдуманной. Прототипами героев стали Филипп Поццо ди Борго и Абдель Селлу.

Мэттью Макконахи

Мэтью оказался необычным актером. Он оказался готовым на любые эксперименты с собственной внешностью и телом.

Чтобы достоверно воплотить на экране образ Рона Вудруфа, Макконахи согласился похудеть и полностью лишится красивых и рельефных мышц. По-другому сыграть болеющего СПИДом человека, ему бы не удалось. У Мэттью все получилось.

Об Эдди зрители из разных стран узнали, когда на большие экраны вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают» . Мужчина очень органично вжился в роль доброго волшебника. Когда стало известно, что его новое амплуа — это женщина, фанаты были впечатлены.

Эдди сыграл художника Эйнара Вегенера, который однажды решил, что он — женщина. По мнению поклонников Редмэйн неплохо смотрелся в этом в образе, но от прототипа артист отличался кардинально. Внешне никаких общих черт у них не было.