Как выглядели в жизни герои фильмов, снятых на основе реальных событий 

Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации. О них узнал весь мир, но режиссеры не всегда подбирали актеров в соответствии с внешним видом реального героя. Предлагаем узнать, как на самом деле выглядели герои самых ярких фильмов.
Марго в последнее время невероятно популярна на Западе. Актриса удостоилась чести сыграть американскую фигуристку Тони Хардинг. История этой спортсменки была примечательна серьезным скандалом, который поставил крест на дальнейшей карьере.
Гримеры и костюмеры постарались от души. Марго действительно стала живым воплощением Тони на экране.
Эту парочку французских актеров зрители знают во всем мире. Фильм «1+1» пришелся по душе многим. Он уже давно вошел в список лент, которые обязательно нужно посмотреть.
История богатого инвалида, за которым пришлось присматривать судимому мужчине-сиделке, не была выдуманной. Прототипами героев стали Филипп Поццо ди Борго и Абдель Селлу.
Мэттью Макконахи
Мэтью оказался необычным актером. Он оказался готовым на любые эксперименты с собственной внешностью и телом.
Чтобы достоверно воплотить на экране образ Рона Вудруфа, Макконахи согласился похудеть и полностью лишится красивых и рельефных мышц. По-другому сыграть болеющего СПИДом человека, ему бы не удалось. У Мэттью все получилось.
Об Эдди зрители из разных стран узнали, когда на большие экраны вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают». Мужчина очень органично вжился в роль доброго волшебника. Когда стало известно, что его новое амплуа — это женщина, фанаты были впечатлены.
Эдди сыграл художника Эйнара Вегенера, который однажды решил, что он — женщина. По мнению поклонников Редмэйн неплохо смотрелся в этом в образе, но от прототипа артист отличался кардинально. Внешне никаких общих черт у них не было.