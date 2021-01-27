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Как выглядели в жизни герои фильмов, снятых на основе реальных событий 

Клео.Ру 8 часов назад
Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации.
Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации. О них узнал весь мир, но режиссеры не всегда подбирали актеров в соответствии с внешним видом реального героя.
1/6  Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации. О них узнал весь мир, но режиссеры не всегда подбирали актеров в соответствии с внешним видом реального героя.
Фото: Клео.Ру
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Марго Робби в последнее время невероятно популярна на Западе. Актриса удостоилась чести сыграть американскую фигуристку Тони Хардинг. История этой спортсменки была примечательна серьезным скандалом, который поставил крест на дальнейшей карьере.
2/6  Марго Робби в последнее время невероятно популярна на Западе. Актриса удостоилась чести сыграть американскую фигуристку Тони Хардинг. История этой спортсменки была примечательна серьезным скандалом, который поставил крест на дальнейшей карьере.
Фото: Клео.Ру
Франсуа Клюзе и Омар Си. Эту парочку французских актеров зрители знают во всем мире. Фильм «1+1» пришелся по душе многим.
3/6  Франсуа Клюзе и Омар Си. Эту парочку французских актеров зрители знают во всем мире. Фильм «1+1» пришелся по душе многим.
Фото: Клео.Ру
История богатого инвалида, за которым пришлось присматривать судимому мужчине-сиделке, не была выдуманной. Прототипами героев стали Филипп Поццо ди Борго и Абдель Селлу.
4/6  История богатого инвалида, за которым пришлось присматривать судимому мужчине-сиделке, не была выдуманной. Прототипами героев стали Филипп Поццо ди Борго и Абдель Селлу.
Фото: Клео.Ру
Мэтью Макконахи оказался необычным актером. Он оказался готовым на любые эксперименты с собственной внешностью и телом. Чтобы достоверно воплотить на экране образ Рона Вудруфа, Макконахи согласился похудеть и полностью лишится красивых и рельефных мышц.
5/6  Мэтью Макконахи оказался необычным актером. Он оказался готовым на любые эксперименты с собственной внешностью и телом. Чтобы достоверно воплотить на экране образ Рона Вудруфа, Макконахи согласился похудеть и полностью лишится красивых и рельефных мышц.
Фото: Клео.Ру
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Эдди Редмэйн сыграл художника Эйнара Вегенера, который однажды решил, что он – женщина. По мнению поклонников Редмэйн неплохо смотрелся в этом в образе, но от прототипа артист отличался кардинально.
6/6  Эдди Редмэйн сыграл художника Эйнара Вегенера, который однажды решил, что он – женщина. По мнению поклонников Редмэйн неплохо смотрелся в этом в образе, но от прототипа артист отличался кардинально.
Фото: Клео.Ру
Истории из жизни этих людей оказались достойными экранизации. О них узнал весь мир, но режиссеры не всегда подбирали актеров в соответствии с внешним видом реального героя. Предлагаем узнать, как на самом деле выглядели герои самых ярких фильмов.

Марго Робби

Марго в последнее время невероятно популярна на Западе. Актриса удостоилась чести сыграть американскую фигуристку Тони Хардинг. История этой спортсменки была примечательна серьезным скандалом, который поставил крест на дальнейшей карьере.
Гримеры и костюмеры постарались от души. Марго действительно стала живым воплощением Тони на экране.

Франсуа Клюзе и Омар Си

Эту парочку французских актеров зрители знают во всем мире. Фильм «1+1» пришелся по душе многим. Он уже давно вошел в список лент, которые обязательно нужно посмотреть.
История богатого инвалида, за которым пришлось присматривать судимому мужчине-сиделке, не была выдуманной. Прототипами героев стали Филипп Поццо ди Борго и Абдель Селлу.

Мэттью Макконахи

Мэтью оказался необычным актером. Он оказался готовым на любые эксперименты с собственной внешностью и телом.
Чтобы достоверно воплотить на экране образ Рона Вудруфа, Макконахи согласился похудеть и полностью лишится красивых и рельефных мышц. По-другому сыграть болеющего СПИДом человека, ему бы не удалось. У Мэттью все получилось.

Эдди Редмэйн

Об Эдди зрители из разных стран узнали, когда на большие экраны вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают». Мужчина очень органично вжился в роль доброго волшебника. Когда стало известно, что его новое амплуа — это женщина, фанаты были впечатлены.
Эдди сыграл художника Эйнара Вегенера, который однажды решил, что он — женщина. По мнению поклонников Редмэйн неплохо смотрелся в этом в образе, но от прототипа артист отличался кардинально. Внешне никаких общих черт у них не было.
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Актеры , Фото , 1+1 , Фантастические твари и где они обитают , Франсуа Клюзе , Эдди Редмэйн , Марго Робби , Омар Си
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