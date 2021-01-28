Что известно о личной жизни Петрова 

Александр Петров — звезда современного российского кинематографа. Практически ни один новый фильм не обходится без его участия. Он сыграл главные роли в картинах "Текст", "Т-34", "Лед", "Стрельцов", "Гоголь. Страшная месть", сериалах "Звоните ДиКаприо!" и "Полицейский с Рублевки". Что известно о личной жизни актера?
Сейчас 32-летний Александр Петров встречается с 24-летней актрисой Стасей Милославской. Но кем была его школьная любовь, которая уехала за ним в Москву, и почему у него не сложились отношения с актрисой Ириной Старшенбаум? Смотрите видео, чтобы узнать, почему популярный актер, любимец зрительниц еще не женат.
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