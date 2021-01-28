Почему Варлей много лет не меняет прическу 

До того, как стать актрисой, Наталья Варлей работала эквилибристкой и ездила на гастроли, в том числе с труппой Московского цирка на Цветном бульваре. В юности она окончила цирковое училище.

В одном из выступлений у Варлей был сложный номер. Из-под купола цирка спускался металлический стул, который она ставила на раскачивающуюся трапецию, а потом садилась на него. Во время трюка человек, поставленный ей на подстраховку, вовремя не отпустил канат. А когда сделал это, вся конструкция полетела вниз. Гимнастка смогла удержаться, а, вот, стул упал прямо на нее, оставив на лбу огромную шишку.

Чтобы продолжить выступления на следующий день, Варлей отстригла себе челку. С тех пор актриса осталась неизменна своей прическе, без которой представить ее невозможно.

Кстати, актриса призналась, что моет волосы каждый день на протяжении всей своей жизни.