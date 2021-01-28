Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶
Прямой эфир ТВ

Джаред Лето рассказал, как потерял свой «Оскар» 

Вечерняя Москва и ещё 3 6 часов назад
Джаред Лето рассказал, как потерял свой «Оскар»
Фото: Вечерняя Москва
Американский актер Джаред Лето потерял свою статуэтку «Оскар». Об этом он рассказал на вечернем шоу с Джеймсом Корденом на его YouTube-канале.
Актер уточнил, что награда была потеряна во время его переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. По словам Лето, статуэтка «исчезла каким-то таинственным образом». Он предполагает, что ее могли украсть во время сборов.

— Я узнал, что она пропала вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом, — объяснил артист.

Несмотря на тщательные поиски, «Оскар» найти не удалось. Лето выразил надежду, что награда находится в надежных руках, а не оказалась на свалке.

— Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают, — отметил актер.

До потери Лето случайно оставил вмятину на статуэтке, ударив ее о перила, рассказал еще одну историю артист.
Джаред Лето получил «Оскар» в 2014 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей» в 2014 году.
Видео дня. Российские актеры, которые служили в ВДВ
Вечерняя Москва: последние новости
Скончалась актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук Скончалась актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук «Ухожу в голод»: Лариса Гузеева решила сбросить вес «Ухожу в голод»: Лариса Гузеева решила сбросить вес Кинокритики США включили «Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов Кинокритики США включили «Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов
Комментарии
Актеры , Оскар , Далласский клуб покупателей , Джеймс Корден , Джаред Лето
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Актеры, которые всегда играют чудовищ
14:07
Актеры, которые всегда играют чудовищ
Актеры
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
07:49
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Актеры
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение