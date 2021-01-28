Друг Ланового рассказал о состоянии актера 

По словам артиста, об отсутствии положительной динамики у Ланового близким было известно и ранее, а о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили лишь сегодня.

Герасимов рассказал, что состояние актера очень тяжелое.

Напомним, что Василий Лановой заразился коронавирусом в начале январе. У него диагностировано пятидесятипроцентное поражение легких.