Друг Ланового рассказал о состоянии актера 

Народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и друг Василия Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера. Этим он поделился с телеканалом "Звезда".
По словам артиста, об отсутствии положительной динамики у Ланового близким было известно и ранее, а о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили лишь сегодня.
Герасимов рассказал, что состояние актера очень тяжелое.
Напомним, что Василий Лановой заразился коронавирусом в начале январе. У него диагностировано пятидесятипроцентное поражение легких.
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