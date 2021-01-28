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Друг Ланового рассказал о состоянии актера 

Мария Грибова 50 минут назад
Народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и друг Василия Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера. Этим он поделился с телеканалом "Звезда".
По словам артиста, об отсутствии положительной динамики у Ланового близким было известно и ранее, а о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили лишь сегодня.
Герасимов рассказал, что состояние актера очень тяжелое.
Напомним, что Василий Лановой заразился коронавирусом в начале январе. У него диагностировано пятидесятипроцентное поражение легких.
Ранее "Рамблер" писал о том, что кинокритики США внесли фильм из РФ в топ иностранного кино.
Актеры , Видео , Звезда , Звёзды , Василий Лановой , Евгений Герасимов , Мосгордума , ТК "Звезда"
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