Российский актер Василий Лановой пережил клиническую смерть. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram -канале.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР уже несколько недель находится в больнице. Врачи оценивают состояние 87-летнего актера как крайне тяжелое.

Ранее в четверг стало известно, что Ланового подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию. Его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. За последние несколько дней артисту сделали четыре теста на COVID-19.