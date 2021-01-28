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Василий Лановой пережил клиническую смерть 

Lenta.ru 4 часа назад
Василий Лановой пережил клиническую смерть
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Российский актер Василий Лановой пережил клиническую смерть. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР уже несколько недель находится в больнице. Врачи оценивают состояние 87-летнего актера как крайне тяжелое.
Ранее в четверг стало известно, что Ланового подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию. Его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. За последние несколько дней артисту сделали четыре теста на COVID-19.
2 января сообщалось, что Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать. Представительница артиста Антонина Журавлева заявляла, что у него поражено всего 5 процентов в легких, и утверждала, что его выпишут через несколько дней.
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Актеры , Василий Лановой , Ирина Купченко , Антонина Журавлева
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