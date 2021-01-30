Как сейчас живут звезды индийского кино 

Ах, этот Болливуд! Страсти и танцы, а эти темноглазые герои, способные к невероятным переживаниям и игре, ставшие кумирами миллионов? Давайте выясним, с чего они начинали и как живут сейчас.

Митхун Чакраборти

«Джими-джими, ача-ача …» Узнали? Все верно — это тот самый знаменитый «танцор диско»!

Прежде чем стать звездой индийского кинематографа, Митхун успел поучаствовать в политическом восстании, чудом избежать ареста и поработать распространителем косметики, хотя его актерский талант начал проявляться еще в ранние годы. Чакраборти был задействован почти во всех школьных спектаклях. Позже судьба снова вывела его на творческий путь. Уехав из родного города, молодой человек поступил в престижный киноинститут.

Природная харизма и великолепные внешние данные смогли убедить приемную комиссию и режиссеров. Вскоре Митхун впервые попадет на съемочную площадку. Правда, в студенческие годы начинающему актеру доставались в основном эпизодические роли.

Первый серьезный успех пришел к нему после фильма «Королевская охота». За работу в этой картине его наградили престижной индийской премией «Золотой лотос».

Чакраборти известен не только прекрасной игрой, но и трудолюбием. В его фильмографии около 400 кинокартин. Прекрасный голос, хорошая физическая подготовка и умение перевоплотиться в любого персонажа — от героя-любовника до криминального авторитета — сделали Митхуна знаменитостью мирового масштаба.

Женщины сходили сума при одном только виде этого статного мужчины. Несмотря на киношный образ соблазнителя, в жизни актер — примерный семьянин. Первый брак Чакраборти распался, но через несколько лет он женился еще раз. Новая возлюбленная, актриса Йогита Бали, даже отказалась от карьеры в пользу семейного счастья.

У супругов четверо детей, один из которых приемный. Мужчина нашел плачущую малышку в мусорном баке и отвез ее в больницу. После спасения разлука с девочкой была недолгой: Митхун вместе с женой приняли решение удочерить ребенка. Актер считается одним из самых богатых людей Индии.

Несколько лет назад он даже попробовал себя в роли бизнесмена: приобрел сеть отелей и собственную футбольную команду. Сейчас Чакраборти продолжает сниматься в кино. Помимо этого мужчина входит в состав жюри шоу «Танцуй, Индия, танцуй!», а также возглавляет профсоюз кинематографистов.

Амитабх — это своего рода болливудский Аль Пачино . Харизматичный актер покорил сердца не только индийских зрителей, но и наших соотечественников. Настоящая фамилия мужчины — Шривастав. Баччан — это прозвище, которым бабушка наградила его отца-поэта за сложный характер. О карьере в кино Амитабх мечтал еще с ранних лет. Казалось, у него было для этого все: эффектная внешность, чувство ритма, бархатный голос.

После окончания колледжа, как раз благодаря приятному баритону, он смог устроиться на работу диктором. Но его другие врожденные особенности — слишком смуглая кожа и своеобразная форма бровей — мешали развитию актерской карьеры.

Режиссеры считали его образ слишком угрожающими. Спасло ситуацию рекомендательное письмо от Индиры Ганди , с которой работала мама Баччана. Вскоре на экраны вышел первый фильм с участием мужчины.

Но настоящая слава пришла к артисту чуть позже. Кинокартина «Затянувшаяся расплата» стала не только звездным часом для Амитабха, но и подарила ему прозвище: «сердитый юноша».

Именно после этого фильма в Болливуде выросла популярность таких жанров, как боевик и детектив, а Амитабх получил сотни новых ролей. Российским телезрителям особенно полюбился его персонаж из «Мести и закона» — благородный жулик, всегда угадывающий, какой стороной упадет монетка.

К сожалению, в 1982 году актеру пришлось прервать кинокарьеру. Во время съемок в «Носильщике» Баччан, сам исполнявший трюки, получил серьезную травму. У него случился разрыв селезенки, и он несколько недель пребывал в коме. Тем не менее усилием воли народный любимец смог оправиться и встать на ноги.

Он не только продолжает сниматься, но также развивает карьеру писателя, политика и ведущего. Баччан женат и воспитывает двоих детей, хотя однажды брак актера оказался под угрозой. Мужчина закрутил роман со звездой индийского кинематографа Рекхой. Однако верность и забота законной супруги во время его болезни открыли ему глаза на истинную любовь.

Хема Малини

Пожалуй, нет в России человека, который не слышал бы про фильм «Зита и Гита». Кареглазая красавица Хема Малини сыграла в нем знаменитых сестер-близняшек. Творческий путь Малини начался еще в раннем детстве. Любовь к искусству передалась девочке от мамы, которая работала кинопродюсером.

Неудивительно, что занятия танцами и музыкой стали неотъемлемой частью жизни Хемы. В будущем эти увлечения сыграют важную роль в ее актерской карьере. Зрители по достоинству оценят пластичность, приятный голос и фигуру девушки.

Первый фильм с участием Малини вышел в 1965 году. Уже тогда многие критики отметили красочность и сложность ее танцевальных номеров. Но главный успех ждал актрису в столице индийской «фабрики грез» Болливуде. В начале карьеры ей помогли связи мамы, но без трудолюбия и таланта не получилось бы добиться такой популярности. Юной актрисе было у кого учиться: одним из ее первых партнеров по фильму стал Радж Капур . Затем была совместная работа с Дхармендрой.

Звездный дуэт снялся сразу в четырех успешных фильмах, в том числе в «Зите и Гите». Эти роли раскрыли актерский талант Хемы с новой стороны. Она с легкостью перевоплощалась в таких похожих внешне, но абсолютно разных по характеру героинь. С каждым новым проектом слава актрисы и любовь к ней поклонников во всем мире только росла.

Но в начале 90‑х Малини поняла, что уже выросла из амплуа юных персонажей. Женщина решила попробовать себя в качестве продюсера и режиссера. Благодаря ее стараниям появились такие телесериалы, как «Скажи мне, Боже» и «Танцовщица» . Периодически она все же появлялась в собственных проектах.

Насыщенная творческая жизнь смешалась с не менее бурной личной. Индийские страсти кипели не только на экране, но и за пределами съемочной площадки. Красавица влюбилась в звездного коллегу Дхармендру. Их чувствам не смогли помешать ни брак мужчины, ни помолвка Малини с другим актером.

Главной преградой союзу стала семья Хемы. Родители были категорически против этих отношений. Хеппи-энд наступил только после смерти влиятельного отца актрисы. Влюбленные все же поженились.

Плодом любви стали две прекрасные дочери. Сейчас Малини занимается политической деятельностью и преподает национальные танцы. Свободное время она проводит с внуками в огромном семейном особняке недалеко от Мумбаи.

Дхармендра

Актер заслуженно считается легендой индийского кино. Российским зрителям он знаком по фильму «Зита и Гита», а так же по детской музыкальной сказке «Приключения Али-бабы и сорока разбойников». Будущая звезда Болливуда родился в обычной крестьянской семье. Родители были в шоке, когда узнали о решении сына стать актером.

Но отступать Дхарам Сингх Деол (это его настоящее имя) не собирался. Случайно узнав о творческом конкурсе в журнале Filmfare, он принимает участие и выигрывает в номинации «Новый талант». Тогда ему посчастливилось лично познакомиться с популярным артистом Девом Анандом. Тот отметил потенциал мальчика и вдохновил его на дальнейшие пробы.

Позже в одном из интервью Дхармендра признался, что именно с этого момента начался его головокружительный роман с миром кино. Его первые съемки нельзя было назвать удачными. Проекты не приносили ни денег, ни желаемой славы. Начинающий актер уже готов был сдаться и вернуться в родной город, когда ему предложили роль в мелодраме «Цветок и камень».

С тех пор карьера Дхармендры пошла в гору. Фильмы с его участием вызывали восторг как у критиков так и у обычных зрителей. Но останавливаться на достигнутом мужчина не стал. Он решил попробовать себя по ту сторону камеры в качестве продюсера. Также на протяжении пяти лет мужчина был представителем Индийской народной партии в нижней палате парламента.

Одной из причин быстрого завершения его политической карьеры считается второй брак. Любовная связь со знаменитой красавицей Хемой Малини наделала немало шума в прессе. Когда их чувства переросли в нечто большее, чем просто роман на экране, Дхармендра был уже женат и воспитывал четверых детей. Спустя время актеры узаконили свои отношения. При этом со своей первой супругой мужчина так и не развелся.

«Принц» — именно так переводится имя этого индийского актера. Получилось очень символично, ведь он действительно стал настоящим «правителем» Болливуда. Даже журнал Times внес его в список наиболее влиятельных кинозвезд. Хотя Шахрух родился и вырос в Индии, по национальности он иранец. В юные годы парень проявлял интерес к литературе, театру и бегу. За быстроту ног школьные товарищи прозвали его почтовым поездом.

Одно время юноша задумывался над карьерой спортсмена, но с легкой атлетикой не сложилось. Врачи обнаружили у юноши шумы в сердце. Вскоре проблемы со здоровьем начались и у его отца, успешного адвоката. Мужчина скончался от рака, когда его сыну было всего 16 лет. Хан поступил на экономический факультет, но уже на первых курсах решил попробовать себя в качестве актера и понял, что именно это — его настоящее призвание.

Мама всегда поддерживала молодого человека, но она рано умерла от заражения крови, так и не увидев ни одного фильма с его участием. Тем временем в определенный момент карьера Шахруха пошла в гору. Первая роль — и сразу главная!

Но настоящая известность и любовь зрителей проявились только после премьеры «Непохищенной невесты». Комедия имела колоссальный успех на родине актера. Дальше последовали такие кинохиты, как «Ом Шанти Ом», «Меня зовут Кхан», «Все в жизни бывает» и другие. С каждым годом их количество только увеличивается. Неудивительно, ведь актеру подвластны любые жанры и амплуа. Также Хан ведет сразу несколько передач на индийском телевидении.

Личная жизнь артиста тоже сложилась удачно: он счастлив в браке. Мужчина оказался настоящим романтиком: супруга — первая и единственная женщина в его жизни. Но в начале отношений молодые люди столкнулись с родительским неодобрением.

Дело в том, что возлюбленные принадлежат к разным национальностям и религиям. К счастью, со временем отец невесты дал благословение на брак. У Шахруха и его жены подрастают трое детей.

Айшавария Рай

Видимо, индийские боги были щедры к маленькой Айшварии с самого рождения. Помимо привлекательной внешности девочке повезло и с семьей. Родители Рай весьма уважаемые и обеспеченные люди. Это позволило им дать прекрасное образование любимой дочери. Уроки танцев и музыки, престижный колледж в Мумбаи, а затем учеба в университете способствовали тому, что девушка выбрала творческую профессию.

Правда, о том, чтобы стать актрисой, она задумалась не сразу. Изначально Айшвария видела себя успешным архитектором. Но вместо чертежей и строительных проектов судьба готовила ей новый подарок. Красота Рай не осталась незамеченной. Когда девушке исполнилось 18 лет, ей предложили сотрудничать с модельным агентством. Вскоре после заключения контракта она блистала на модных показах, снималась в рекламных роликах и даже попала на обложку Vogue. Это было лишь началом яркого пути к славе.

В 1994 году Айшавария одержала победу в конкурсе «Мисс мира». Несмотря на успех, в 1997 году девушка решила оставить индустрию моды ради карьеры в кино. В итоге критики и зрители все же оценили ее актерский талант в фильме «Навеки твоя». Многие фанаты даже считают экранный дуэт Рай с Салманом Кханом одним из самых красивых в Болливуде.

Сейчас на счету актрисы десятки ярких ролей в таких проектах, как «Азарт любви», мюзикл «Девдас», показанный на Каннском кинофестивале, и других индийских мелодрамах. Конечно, не обошлось и без съемок в голливудских фильмах. Рай можно увидеть в «Розовой пантере» и «Принцессе специй».

Уже несколько лет она счастлива в браке с Абхишеком Баччаном , сыном известного индийского актера Амитабха Баччана. В 2011 году у пары родилась дочка. Иногда в прессе возникают слухи о разладе в семье, но супруги опровергают домыслы, регулярно публикуя совместные фотографии в социальных сетях.

Джухи Чавла

Умница, красавица, жалко, что не комсомолка! Чавла пленила талантом и карими глазами сначала индийских зрителей, а затем и весь мир. Ее семья была далека от искусства. Родители работали обычными госслужащими.

Опасаясь насмешек, втайне от близких и друзей, девушка мечтала о карьере актрисы. Свой путь к славе Джухи начала с конкурсов красоты. В копилке ее наград — титул «Мисс Индия». Но от желания сниматься в кино она после этого не отказалась.

В 1986 году в мировой прокат вышел первый фильм с ее участием — «Навстречу любви». С того момента ей открылись все дороги на болливудский Олимп. Количество поклонников девушки увеличивалось с каждым новым фильмом.

В итоге Чавла оказалась популярна и за пределами своей страны. Российским любителям индийского кино она знакома по таким фильмам, как «Бог знает», «Рай» и «Пой, Радха, пой!».

Сейчас Джухи редко принимает участие в новых проектах, но ее жизнь по‑прежнему связана с искусством. Теперь она трудится в качестве продюсера. Все свободное время женщина уделяет мужу и двум детям. Ее супруг — успешный бизнесмен. Кроме любимой супруги, его ничего не связывает с киноиндустрией. А вот сын и дочь Джухи хотят пойти по стопам знаменитой мамы и продолжить актерскую династию.