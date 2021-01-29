Александр Мартынов: как закончилась блестящая карьера актера

Он был одним из самых ярких артистов 80-90-х годов. Зрители любили его за фактурную внешность и яркое исполнение ролей, однако карьера Мартынова была прервана весьма внезапно. Для многих осталось загадкой, почему он на пике славы покинул сцену.

Будущая знаменитость родился в Москве и воспитывался одной матерью-художницей. С детства у мальчика был дар сочинительства, он мог бы стать отличным сценаристом, но выбрал путь актера. После окончания МХАТа Александр практически сразу становится известным, снявшись в картине «Право на прыжок». После этого он стал получать многочисленные роли в кино и в театре. Особенно любила играть с ним в паре Татьяна Доронина

Огромную популярность артисту принесла роль в телеспектакле «Кошка на раскаленной крыше», который вышел в 1989 году. Заслуженным артистом Российской Федерации Мартынов стал уже в 36 лет.

Решение актера прервать карьеру в 1994 году стало полной неожиданностью для всех его коллег и поклонников. В то время Александр готовился к премьере спектакля «Бешеные деньги», он играл главную роль, а его партнершей должна была стать Наталья Гундарева . На финальной репетиции мужчина не появился, не отвечал он и на звонки. Это послужило причиной его увольнения.

Клео.Ру

После того случая работать в других театрах Александр не стал, прервал он и кинокарьеру. Актер появился на экране лишь много лет спустя в сериале «Албанец». После этого проекта Мартынов больше не вернулся в профессию. По слухам, он проживает в частном доме в Подмосковье и ведет натуральное хозяйство.

Личная жизнь артиста была весьма насыщенной. Он был официально женат три раза и у него есть четверо детей. Первый раз Александр женился в студенческие годы, от брака осталось двое сыновей. Следующей избранницей стала актриса Татьяна Муха. Брак просуществовал четыре года, в отношениях родилась дочка Маша. Также известно еще об одной дочери артиста — Наталье.