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Александр Мартынов — как закончилась блестящая карьера талантливого актера 

Клео.Ру 5 часов назад
Александр Мартынов: как закончилась блестящая карьера актера
Фото: Клео.Ру
Он был одним из самых ярких артистов 80-90-х годов. Зрители любили его за фактурную внешность и яркое исполнение ролей, однако карьера Мартынова была прервана весьма внезапно. Для многих осталось загадкой, почему он на пике славы покинул сцену.
Будущая знаменитость родился в Москве и воспитывался одной матерью-художницей. С детства у мальчика был дар сочинительства, он мог бы стать отличным сценаристом, но выбрал путь актера. После окончания МХАТа Александр практически сразу становится известным, снявшись в картине «Право на прыжок». После этого он стал получать многочисленные роли в кино и в театре. Особенно любила играть с ним в паре Татьяна Доронина.
Огромную популярность артисту принесла роль в телеспектакле «Кошка на раскаленной крыше», который вышел в 1989 году. Заслуженным артистом Российской Федерации Мартынов стал уже в 36 лет.
Решение актера прервать карьеру в 1994 году стало полной неожиданностью для всех его коллег и поклонников. В то время Александр готовился к премьере спектакля «Бешеные деньги», он играл главную роль, а его партнершей должна была стать Наталья Гундарева. На финальной репетиции мужчина не появился, не отвечал он и на звонки. Это послужило причиной его увольнения.
Клео.Ру
После того случая работать в других театрах Александр не стал, прервал он и кинокарьеру. Актер появился на экране лишь много лет спустя в сериале «Албанец». После этого проекта Мартынов больше не вернулся в профессию. По слухам, он проживает в частном доме в Подмосковье и ведет натуральное хозяйство.
Личная жизнь артиста была весьма насыщенной. Он был официально женат три раза и у него есть четверо детей. Первый раз Александр женился в студенческие годы, от брака осталось двое сыновей. Следующей избранницей стала актриса Татьяна Муха. Брак просуществовал четыре года, в отношениях родилась дочка Маша. Также известно еще об одной дочери артиста — Наталье.
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Актеры , Александр Мартынов , Наталья Гундарева , Татьяна Доронина , Клео.Ру
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