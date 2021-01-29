Актера Василия Ланового похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище столицы. Панихида по выдающемуся актеру пройдет в тот же день. Об этом на встрече с журналистами заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок

По словам руководителя, смерть артиста стала для всех коллег полной неожиданностью. Его состояние было стабильным, и врачи планировали выписать актера в начале февраля.

Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Незадолго до смерти актер перенес клиническую смерть. Казалось, что медикам удалось нормализовать его состояние, но в итоге спасти звезду все же не удалось.