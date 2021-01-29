Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Похороны Василия Ланового пройдут 1 февраля на Новодевичьем кладбище Москвы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Актера Василия Ланового похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище столицы. Панихида по выдающемуся актеру пройдет в тот же день. Об этом на встрече с журналистами заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
По словам руководителя, смерть артиста стала для всех коллег полной неожиданностью. Его состояние было стабильным, и врачи планировали выписать актера в начале февраля.
Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Незадолго до смерти актер перенес клиническую смерть. Казалось, что медикам удалось нормализовать его состояние, но в итоге спасти звезду все же не удалось.
Отметим, что соболезнования в связи со смертью Василия Ланового принесли многие российские актеры и звезды шоу-бизнеса. Принес соболезнования вдове и семье актера президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявил, что в памяти многих россиян Василий Лановой останется «несгибаемым патриотом». Смотрите также:
Teleprogramma.pro: последние новости
«Действительно великий проект»: Саша Черно назвала момент, когда «Дом-2» начал разваливаться «Действительно великий проект»: Саша Черно назвала момент, когда «Дом-2» начал разваливаться Создатели «Игры престолов» поделились новым видео о закулисье сериала Создатели «Игры престолов» поделились новым видео о закулисье сериала «Гарри Поттер и узник Азкабана» «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Комментарии
Актеры , Видео , Василий Лановой , Владимир Путин , Кирилл Крок
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как изменились актеры фильма «Крепкий орешек»
15:36
Как изменились актеры фильма «Крепкий орешек»
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Актеры, которые всегда играют чудовищ
14:07
Актеры, которые всегда играют чудовищ
Актеры
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
07:49
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение