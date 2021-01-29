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Как изменились актеры фильма «Крепкий орешек» 

Анна Арсеньева 26 минут назад
Фильм "Крепкий орешек" возглавил рейтинг лучших картин 80-90-х. Впервые он вышел на экраны в 1988 году. Потом было еще несколько частей-продолжений, в каждой из которых главную роль сыграл голливудский актер Брюс Уиллис.
С момента премьеры "Крепкого орешка" прошло 33 года. За это время актеры, сыгравшие в боевике, заметно постарели. Большинству из них сейчас больше 60 лет, а некоторые уже ушли из жизни. Смотрите видео, чтобы узнать, что стало со звездами популярного фильма.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о личной жизни Петрова.
Актеры , Видео , Крепкий орешек , Брюс Уиллис
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