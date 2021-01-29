Как изменились актеры фильма «Крепкий орешек» 

Фильм "Крепкий орешек" возглавил рейтинг лучших картин 80-90-х. Впервые он вышел на экраны в 1988 году. Потом было еще несколько частей-продолжений, в каждой из которых главную роль сыграл голливудский актер Брюс Уиллис

С момента премьеры "Крепкого орешка" прошло 33 года. За это время актеры, сыгравшие в боевике, заметно постарели. Большинству из них сейчас больше 60 лет, а некоторые уже ушли из жизни. Смотрите видео, чтобы узнать, что стало со звездами популярного фильма.