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СМИ: вторая жена Владимира Высоцкого прикована к постели 

Даня Виттиг 2 часа назад
СМИ: вторая жена Владимира Высоцкого прикована к постели
Фото: globallookpress.com
Вторая жена Владимира Высоцкого, актриса Людмила Абрамова находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов» со ссылкой на информацию сотрудников Государственного музея Владимира Высоцкого.
По словам сотрудников, Людмила Владимировна уже достаточно долгое время прикована к постели. Женщина практически парализована.
Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были вместе почти десять лет. В браке родилось двое сыновей: Аркадий и Никита. Оба пошли по стопам родителей и занимаются сценарным мастерством.
Ранее "Рамблер" сообщал, фривольную историю про Владимира Высоцкого.
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