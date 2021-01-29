СМИ: вторая жена Владимира Высоцкого прикована к постели 

Вторая жена Владимира Высоцкого, актриса Людмила Абрамова находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов» со ссылкой на информацию сотрудников Государственного музея Владимира Высоцкого.

По словам сотрудников, Людмила Владимировна уже достаточно долгое время прикована к постели. Женщина практически парализована.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были вместе почти десять лет. В браке родилось двое сыновей: Аркадий и Никита. Оба пошли по стопам родителей и занимаются сценарным мастерством.