Сегодня Анна Хилькевич — успешная актриса, бизнесвумен, счастливая жена и мама. Многим она известна, в первую очередь, по роли в сериале «Универ». Недавно светская львица сделала признание. Оказалось, в юности она стала жертвой харассмента. «Рамблер» подробнее расскажет о неприятном инциденте из жизни звезды.

По словам Хилькевич, на тот момент ей было всего 15 лет. Анна только окончила театральную школу и мечтала сниматься в кино. Увидев объявление о пробах на один из проектов «Мосфильма», она, не задумываясь, пошла, несмотря на то, что опыта у нее не было.

«Пришла на "Мосфильм". Зашла в кабинет, познакомилась с режиссером, поговорили. И дальше он выводит меня в коридор и говорит: "Очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу, куда и когда приехать в следующий раз"»,

— вспоминает актриса.

Анна призналась, что была на седьмом небе от счастья. Ведь это были ее первые пробы, и сразу такой успех. В результате Хилькевич пришло сообщение с адресом, куда ей нужно было приехать.

«Я приезжаю к назначенному адресу — это жилой дом. Поднимаюсь, захожу и понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную. Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: "Аня, прочитай эту сцену так, будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь"»,

— продолжила Хилькевич.

Анна очнулась в тот момент, когда поняла, что сидит у режиссера на коленках. А мужчина тем временем стал активно пытаться уложить девушку на диван.

«Я вскочила, как ужаленная, и понеслась к выходу. Честно, я думала меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала. Но дверь открылась, и меня спокойно отпустили»,

— рассказала светская львица.

Артистка призналась, что ее долго не покидало чувство мерзости. Когда через пару дней Хилькевич позвонили и сообщили о том, что ее утвердили на роль, актриса отказалась сниматься. Личность режиссера Анна раскрывать не стала. В своем Instagram-аккаунте она отметила, что ей не нужен публичный суд.