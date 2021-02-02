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Советские актрисы, закончившие свою жизнь в забвении 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Советские актрисы, закончившие свою жизнь в забвении
Фото: Кадр из фильма "Молодая гвардия"
Профессия актера и артиста очень неоднозначна, так как люди не знают, когда их звезда погаснет. Одни могут годами сниматься в разных проектах, а другие попали на пик славы благодаря роли, а потом про них забыли. Во многих случаях возраст дает о себе знать, и некогда любимые актеры заканчивают свою жизнь в нищете и забвении.

Нонна Мордюкова

Мордюкова стала одной из самых ярких советских актрис, и продолжала сниматься еще и после распада СССР. Она стала лауреатом большого количества наград и премий в области искусства, поэтому казалось, что на старость актриса обеспечена. В 1999 году она снялась в фильме "Мама", но, несмотря на хорошую актерскую игру, ее больше не приглашали на роли. В последние годы жизни она жаловалась на маленькую пенсию, а из-за сахарного диабета она не могла гастролировать и играть. Актриса скончалась, когда ей было 82 года.

Тамара Носова

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Она была одной из самых известных комических актрис советского кино в 50-60-х годах. Будущая актриса выросла в приемной семье — ее биологический отец сдал своих троих дочерей в детский дом после смерти их матери, так как не мог их обеспечивать. Только в 30 лет Носова впервые встретилась с ним, но общаться так и не захотела. В 1982 году умерла приемная мать Носовой, из-за чего она стала вести затворнический образ жизни. Свои последние годы она провела в квартире, заросшей грязью, и питалась в столовой для бездомных людей. Из родственников у нее остался только племянник, который в последние месяцы жизни отправил ее в больницу. Она скончалась в 2007 году от хронической ишемии мозга.

Татьяна Самойлова

Кадр из фильма "Летят журавли"
Самой лучшей и запоминающейся работой актрисы стала роль в картине "Летят журавли". Фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля, и стал единственной советской лентой, которой удалось завоевать этот приз. Актеры также получили награды, а Татьяна Самойлова была награждена специальным призом "Самой скромной и очаровательной актрисе". Самойлова продолжала сниматься в Союзе, но ее приглашали и в зарубежные проекты после успеха в Каннах. Из СССР ее не выпускали. Вскоре ее слава начала угасать, и Самойлова не могла с этим ничего сделать. В последние годы жизни актриса страдала деменцией — она уходила из дома, и ее искали неделями. Она скончалась в день своего 80 юбилея от ишемической болезни сердца и гипертонии.
Видео дня. Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Комментарии 5
Актеры , Мамы , Мама , Летят журавли , Нонна Мордюкова , Татьяна Самойлова , Тамара Носова
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