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Сына Ефремова заметили на съемках голливудского фильма 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Сына Ефремова заметили на съемках голливудского фильма
Фото: Lenta.ru
Российского актера Никиту Ефремова заметили на съемках голливудского фильма «Тетрис» о создании одноименной игры. Соответствующие кадры появились в Twitter-аккаунте актера Тэрона Эджертона, исполняющего главную роль в картине и известного по участии в лентах Kingsman и «Рокетмен».
Кроме того, пользователи увидели на фотографиях актрису Софью Лебедеву, сыгравшую в сериале «Последний министр» и фильме «А зори здесь тихие…». Официально артисты не сообщали о съемках в британо-американском проекте, их имена также не указаны на странице фильма на портале IMDb.
Фильм «Тетрис» посвящен истории дизайнера видеоигр из Голландии Хэнка Роджерса, который получил права на игру-головоломку, которую создал советский программист Алексей Пажитнов. Режиссером проекта выступает Джон Бейрд. Известно, что картина будет выдержана в стиле биографической драмы «Социальная сеть» о создании социальной сети Facebook.
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Комментарии
Актеры , Российские актеры , Социальная сеть , Рокетмен , А зори здесь тихие... , Софья Лебедева , Никита Ефремов , Алексей Пажитнов
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