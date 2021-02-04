Сына Ефремова заметили на съемках голливудского фильма 

Российского актера Никиту Ефремова заметили на съемках голливудского фильма «Тетрис» о создании одноименной игры. Соответствующие кадры появились в Twitter-аккаунте актера Тэрона Эджертона, исполняющего главную роль в картине и известного по участии в лентах Kingsman и «Рокетмен».
Кроме того, пользователи увидели на фотографиях актрису Софью Лебедеву, сыгравшую в сериале «Последний министр» и фильме «А зори здесь тихие…». Официально артисты не сообщали о съемках в британо-американском проекте, их имена также не указаны на странице фильма на портале IMDb.
Фильм «Тетрис» посвящен истории дизайнера видеоигр из Голландии Хэнка Роджерса, который получил права на игру-головоломку, которую создал советский программист Алексей Пажитнов. Режиссером проекта выступает Джон Бейрд. Известно, что картина будет выдержана в стиле биографической драмы «Социальная сеть» о создании социальной сети Facebook.