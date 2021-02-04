Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение «Гардемаринов» 

Актер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему не снялся в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!».
«Режиссер Светлана Дружинина не хотела, чтобы я снимался в продолжении «Гардемаринов». Да и я понимал, что мне там делать нечего. Мы не стали с ней близкими людьми. Я как можно реже старался оказываться на площадке. Вместо меня ставили дублеров. Конфликт между нами разрастался. Я не хотел туда идти. Я просто не принимал ее режиссерских методов».
Шевельков считает, что дело в том, что изначально Дружинина планировала снимать в фильме своего сына. Однако этого не случилось и негативное состояние отразилось на актере.
Владимир также упомянул, что сам относится к актерам с большей расположенностью, учитывая свой прежний опыт.
Ко мне сейчас, как к режиссеру, приходит актер и говорит: «Можно предлагать что-то по сценарию?». Я говорю: «Предлагать ничего не надо. Надо делать, а я посмотрю», — сказал актер.
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