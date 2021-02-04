Русские артисты, ставшие жертвами репрессий 

Во времена «большого террора» 1937-1938 гг. было арестовано огромное количество людей, в том числе деятелей культуры и искусства. Многие погибли в лагерях, но некоторым удалось выжить в те непростые времена. Были среди них и известные русские актеры. Они были репрессированы, пережили ужасные лишения, сумели освободиться и вернуться в профессию. О том, как это было, читайте в материале «Рамблера».

Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень"

Еще в 1932 году отец Петра Вельяминова был арестован за то, что ранее был офицером царской армии. А через 11 лет, в 1943 году в лагерь отправили и его самого, обвинив в участии в антисоветской организации «Возрождение России». 16-летнего Петра приговорили к 10 годам исправительных работ в лагере в Котласе. Освободили Вельяминова в 1952 году, а реабилитировали лишь в 1983. После освобождения Петр три года прожил в Абакане, где начал работать в театре. После служил во многих театрах в разных городах. В Свердловском театре Вельяминова увидели режиссеры фильма «Тени исчезают в полдень» и пригласили на роль председателя колхоза Захара Большакова. Успех фильма был оглушительным. Вельяминов переехал в Москву и сыграл еще много запоминающихся ролей.

Впервые народного артиста СССР репрессировали в 1938 году по обвинению в шпионаже. Из лагеря Жженов вышел лишь в 1945 году. А уже через 4 года, в 1949 году, снова был арестован и сослан в Норильский исправительно-трудовой лагерь. И вновь артист был обвинен в шпионской деятельности: в поездке на съемки фильма в поезде он познакомился и пообщался с американским дипломатом. Этого оказалось достаточно, чтобы вновь отправиться в лагерь. Полностью реабилитировали Жженова в 1955 году. Артисту удалось вернуться в профессию и сыграть во множестве замечательных фильмов.