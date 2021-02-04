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Сын Ефремова принял участие в съемках голливудского фильма 

Даня Виттиг 6 часов назад
Сын Ефремова принял участие в съемках голливудского фильма
Фото: @efremovefremov
Сына актера Михаила Ефремова Никиту заметили на съемках голливудского фильма «Тетрис». Кадры с артистом появились в Twitter-аккаунте актера Тэрона Эджертона, который играет в фильме главную роль.
Помимо Ефремова пользователи увидели на фотографиях актрису Софью Лебедеву. Девушка принимала участие в съемках в сериала «Последний министр» и фильме «А зори здесь тихие…». Официально артисты не сообщали о съемках в британо-американском проекте, их имена также не указаны на странице фильма на портале IMDb.
Фильм «Тетрис» — это биографическая драма, посвященная истории дизайнера видеоигр из Голландии Хэнка Роджерса. Мужчина получил права на игру-головоломку, которую создал советский программист Алексей Пажитнов.
Ранее "Рамблер" сообщал про фильмы о российской глубинке.
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Актеры , А зори здесь тихие... , Софья Лебедева , Михаил Ефремов , Алексей Пажитнов
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