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55-летняя актриса, о чьей внешности говорят все 

Диана Товсепова 8 часов назад
Весь мир говорит о том, что над британской актрисой Элизабет Херли время не властно. Действительно, она появилась на экранах еще в 1987 году, однако с тех пор ее внешность не сильно изменилась.
Так, женщина в свои 55 лет активно ведет профиль в Instagram, где регулярно радует подписчиков новыми фото. Но выглядит она на этих фото "максимум на 35 лет", считают пользователи Сети. При этом Элизабет чаще всего показывает себя в купальниках или в соблазнительных платьях, а каждый ее снимок шумно обсуждается в СМИ по всему миру.
Интересно, что женщина просто выглядит намного моложе своих лет, но на ней нет видимых следов пластических операций, подтяжек, инъекций и прочих вмешательств специалистов. Поэтому, скорее всего, по мнению, во всем "виновата" генетика и хороший уход за собой. Самые яркие фото 55-летней актрисы в подборке "Рамблера".
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Актеры , Фото , Элизабет Херли
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