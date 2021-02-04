55-летняя актриса, о чьей внешности говорят все 

Весь мир говорит о том, что над британской актрисой Элизабет Херли время не властно. Действительно, она появилась на экранах еще в 1987 году, однако с тех пор ее внешность не сильно изменилась.

Так, женщина в свои 55 лет активно ведет профиль в Instagram, где регулярно радует подписчиков новыми фото. Но выглядит она на этих фото "максимум на 35 лет", считают пользователи Сети. При этом Элизабет чаще всего показывает себя в купальниках или в соблазнительных платьях, а каждый ее снимок шумно обсуждается в СМИ по всему миру.

Интересно, что женщина просто выглядит намного моложе своих лет, но на ней нет видимых следов пластических операций, подтяжек, инъекций и прочих вмешательств специалистов. Поэтому, скорее всего, по мнению, во всем "виновата" генетика и хороший уход за собой. Самые яркие фото 55-летней актрисы в подборке "Рамблера".