Как выглядят самые популярные актрисы российских сериалов 

В финале 2020 года сайт «Кино-Театр.Ру» подвел итоги, назвав топ самых востребованных у зрителей звезд российских сериалов. Список получился неожиданным, потому что его привычные участники теперь соседствуют с новичками, в лице, например, Милы Сивацкой Екатерины Кузнецовой . Мы решили разобраться, какие отечественные артистки стали самыми востребованными на российском телевидении, а заодно проследили их «экранную эволюцию».

Мария Куликова, бесспорно, давно занимает почетное место в списке главных сериальных актрис России — и рейтинг «Кино-Театр.Ру», который она возглавила, только подтвердил этот факт. Первая большая слава обрушилась на Куликову после выхода на экраны драмы «Две судьбы» , в которой героиня Марии успела прожить целую жизнь на глазах у многомиллионной аудитории. И пока зрителей покорял талант актрисы, критики отмечали очевидную актерскую самоотдачу девушки.

«Две судьбы» стал настоящим счастливым билетом для Марии — после успеха сериала она попала на радары главных телевизионных режиссеров.

В последующее десятилетие Куликова успела сыграть в самых разных проектах: от «Моей прекрасной няни» до «Разрешите тебя поцеловать… снова». Новая декада ознаменовала для актрисы и новые вызовы в профессии — она присоединилась к актерскому составу медицинской драмы «Склифосовский» , которая подарила звезде вторую волну всенародной любви.

Звезда сериала «Настя, соберись» оказалась на почетном втором месте рейтинга. Попадание актрисы в подобный список кажется не самым очевидным — Любови прекрасно удается совмещать телекарьеру со съемками в большом кино, которые и превратили ее в одну из самых узнаваемых отечественных актрис.

Тем не менее свою карьеру Аксенова начинала именно с сериалов. Теперь уже не многие вспомнят, но тогда еще начинающая актриса появлялась и в криминальных драмах («След», «Детектив»), и в молодежных мелодрамах («Универ. Новая общага», «Закрытая школа»).

2012-й стал для Аксеновой переломным — на экраны вышла сатирическая драма Михаила Сегала «Рассказы».

Любовь исполнила небольшую, но запоминающуюся роль возлюбленной главного героя последней части фильма, которая уместила в себе и сексуальность зрелой женщины, и инфантильность ребенка.

Кажется, что именно это сочетание и стало визитной карточкой актрисы: ее героиням свойственна особая наивность, но вместе с тем они не страшатся вызовов судьбы и пускаются в самые опасные путешествия — внешние и внутренние.

Мила Сивацкая

22-летняя Мила Сивацкая стала одним из самых заметных открытий российского кино и телевидения последних лет, несмотря на то что артистка является гражданкой Украины. Главным прорывом в карьере для Милы стало участие в картине «Последний богатырь» , который сумел стать самым кассовым фильмом отечественного проката.

Кирилл Сафонов. После успеха ленты на Милу обратили внимание и телевизионные продюсеры — непрофессиональную актрису (Мила признавалась, что у нее нет профильного образования) сперва позвали в продолжение сериала «Отель Элеон» «Гранд» , а после она присоединилась к актерскому составу проекта «Другие» , где ее экранными партнерами стали Елена Подкаминская

Сейчас Сивацкая по большей части снимается у себя на родине, но, учитывая тот факт, что в рейтинге «Кино-Театр.Ру» она закрыла тройку лидеров, можно предположить, что ее путь покорения российского кинематографа только начинается и впереди девушку ждет большое будущее.

Екатерина Кузнецова

«Быстрее, чем кролики», «Война полов», «Знахарь». Екатерина Кузнецова также является гражданкой Украины, но для многих российских зрителей она абсолютно оправданно кажется «своей». Дело в том, что за последние годы актриса успела сняться сразу в нескольких громких проектах — в их числе «Кухня»

Популярности Екатерине добавил и ее брак с коллегой, актером Евгением Прониным . Союз просуществовал всего год и закончился расставанием из-за измен артиста. В скором времени на экраны выйдет новый проект с Кузнецовой — абсурдный хоррор «Вампиры средней полосы», в котором звезда исполнила одну из главных ролей.

Дебютной работой Линды в кино стала эксцентричная комедия «Пятница» Данилой Козловским . Кажется, что после такого старта можно в один момент проснуться знаменитой, но тогда основное внимание публики и критиков было обращено к исполнителям главных ролей, а Лапиньш к заветной славе пошла чуть более сложным путем и не прогадала. В тот же год актриса снялась в сериале «Бывшие» , а в 2017-м сыграла в «Полицейском с Рублевки в Бескудниково». За этими проектами последовали не самые удачные актерские эксперименты девушки вроде «Училки» и «Конной полиции».

К счастью, продюсеры и режиссеры сумели рассмотреть в нордической внешности Линды большой потенциал для героинь более сложных и неординарных. В этом смысле «Игра на выживание» сумела и раскрыть потенциал Лапиньш, и позволить зрителям увидеть актрису с новой стороны.

Девушке удалось создать на экране непростой образ загадочной героини, которая из фонового персонажа сумела выйти на первый план и стать ключевым «джокером» истории.

В 2021 году пока заявлен только один проект с участием Линды — криминальный триллер «Кесарь», и хочется надеяться, что эта работа только усилит позиции актрисы и в очередной раз заставит говорить о ней как о настоящем самородке, внезапно появившемся в российском кино.

Еще одна яркая украинка в нашем списке, Ксения, родилась и выросла в Севастополе, высшее образование получила в Киеве, а сейчас работает на две страны: служит в киевском Молодом театре и часто снимается в российско-украинских сериалах.

Самыми заметными работами в фильмографии Мишиной стали проекты «Крепостная» и «Цыганка», в которых ей достались роли жестких и роковых женщин. В реальной жизни Ксения успела попытать удачу на украинском шоу «Холостячка», в рамках которого обрела свою вторую половинку, актера Александра Эллерта

Свою карьеру Олеся начала с участия в не самых удачных ремейках западных телехитов «Как я встретил вашу маму» и «Доктора Тырсы» (который был очевидной пародией на «Доктора Хауса»). После этого Фаттахова снялась в продолжении «Дневника доктора Зайцевой» и в мелодраме «Верни мою любовь».

В 2019 году актриса присоединилась к проекту «Сельский детектив», который за это время успел обзавестись несколькими продолжениями. Проект получился легким и необычным во многом благодаря актерской органике Олеси, которая умудряется совмещать в себе черты простодушной героини с жадной тягой к раскрытию самых сложных тайн и загадок.

Катерина Ковальчук

Кажется, что актерская судьба Катерины была предрешена с самого начала, ведь девушка является младшей сестрой звезды «Тайн следствий» и мини-сериала «Мастер и Маргарита» Анны Ковальчук . В 17 лет Катерина переехала в Санкт-Петербург, где впервые встретилась со своим отцом, и решила обосноваться в Северной столице.

Примечательно, что на старте своей карьеры Ковальчук успела поработать в Голливуде — снялась в короткометражном фильме «Рядовой».

На сегодняшний день самой заметной ролью актрисы стала работа в комедии «Гусар», в которой она исполнила роль экранной возлюбленной Гарика Харламова . Также Ковальчук сыграла в сериале «Беспринципные» и исполнила главную роль в российско-исландском комедийном триллере Louis Pavilion, который пока не успел добраться до широких экранов.

К слову, на этом заграничный опыт работы Катерины не ограничивается. Актриса также снялась в американском детективе The Romanian Incident, картине The Vampyre и криминальном боевике The Treasure of the Chinese Seas.

Вероятно, громкими международными хитами эти проекты не станут, но профессиональный ориентир самой Катерины очевиден — она делает крепкий задел на возможную карьеру в Голливуде, а любой опыт работы за пределами родной страны идет в личную копилку звезды. Остается только пожелать Ковальчук удачи и возможности оказаться в числе отечественных артистов, сумевших сломать стереотип и выйти за рамки привычного амплуа.