Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам

Многие думают, что талант не передается по наследству, но на самом деле существуют целые династии потомственных актеров. Многие из тех людей, которых мы видим сейчас в фильмах, сериалах и на театральных сценах, являются внуками и детьми популярных советских актеров, которых до сих пор любят и помнят миллионы людей.

Считается, что потомки попадают в индустрию "по блату", поэтому они должны стараться, чтобы их не упрекнули в кумовстве. Кроме того, им тяжело не ударить в грязь лицом, так как нужно держать планку из-за своих знаменитых предков.