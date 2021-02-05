Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам

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Внуки и дети советских актеров, которые пошли по их стопам 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Многие думают, что талант не передается по наследству, но на самом деле существуют целые династии потомственных актеров. Многие из тех людей, которых мы видим сейчас в фильмах, сериалах и на театральных сценах, являются внуками и детьми популярных советских актеров, которых до сих пор любят и помнят миллионы людей.
Считается, что потомки попадают в индустрию "по блату", поэтому они должны стараться, чтобы их не упрекнули в кумовстве. Кроме того, им тяжело не ударить в грязь лицом, так как нужно держать планку из-за своих знаменитых предков.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Максакова обругала собственную семью в эфире ток-шоу.
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