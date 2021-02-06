Чем сейчас занимается звезда 90-х Вупи Голдберг 

Американская актриса Вупи Голдберг прославилась в 80-90-е годы. Она снялась в десятках фильмов: "Рыцарь Камелота", "Действуй, сестра!", "Приведение", "Джек-попрыгун", "Воровка", — и стала настоящей звездой. С тех пор прошло более 30 лет. Сейчас актрисе 65. "Рамблер" рассказывает, как сложилась ее судьба и чем она занимается теперь.

Настоящее имя актрисы — Кэрин Элейн Джонсон. Прозвище Вупи, которое переводится как "подушка-пердушка", ей дали сверстники в детстве, а фамилию Голдберг предложила взять мама, чтобы громче звучало.

В конце 60-х Вупи Голдберг стала хиппи, ушла из дома и начала употреблять наркотики. Долго актриса нигде не работала и жила на пособие. От наркотической зависимости ее спас первый супруг Элвин Мартин, от которого она в 1973 году родила дочь Александру.

Карьера Голберг началась с работы в городском театре Сан-Диего. В кино она попала в 1985 году. Актриса написала Элис Уокер , чтобы ее взяли в экранизацию ее романа "Цветы лиловые полей" Стивена Спилберга , и ее утвердили. В основном Вупи Голдберг доставались комедийные роли, а все ее персонажи были независимые и эксцентричные. В 1991 году актриса получила "Оскар" за роль экстрасенса Оды Мэй Браун в фильме "Приведение". Параллельно голливудская звезда работала на телевидении.