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Чем сейчас занимается звезда 90-х Вупи Голдберг 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Американская актриса Вупи Голдберг прославилась в 80-90-е годы. Она снялась в десятках фильмов: "Рыцарь Камелота", "Действуй, сестра!", "Приведение", "Джек-попрыгун", "Воровка", — и стала настоящей звездой. С тех пор прошло более 30 лет. Сейчас актрисе 65. "Рамблер" рассказывает, как сложилась ее судьба и чем она занимается теперь.
Настоящее имя актрисы — Кэрин Элейн Джонсон. Прозвище Вупи, которое переводится как "подушка-пердушка", ей дали сверстники в детстве, а фамилию Голдберг предложила взять мама, чтобы громче звучало.
В конце 60-х Вупи Голдберг стала хиппи, ушла из дома и начала употреблять наркотики. Долго актриса нигде не работала и жила на пособие. От наркотической зависимости ее спас первый супруг Элвин Мартин, от которого она в 1973 году родила дочь Александру.
Карьера Голберг началась с работы в городском театре Сан-Диего. В кино она попала в 1985 году. Актриса написала Элис Уокер, чтобы ее взяли в экранизацию ее романа "Цветы лиловые полей" Стивена Спилберга, и ее утвердили. В основном Вупи Голдберг доставались комедийные роли, а все ее персонажи были независимые и эксцентричные. В 1991 году актриса получила "Оскар" за роль экстрасенса Оды Мэй Браун в фильме "Приведение". Параллельно голливудская звезда работала на телевидении.
Сейчас Вупи Голдберг ведет утреннее шоу The View на телеканале ABC и продолжает сниматься в кино. В прошлом году актриса снялась в мини-сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга. Еще она ведет активную общественную деятельность и нередко высказывается о политике, расизме, экологии и на другие острые темы в социальных сетях.
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
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Актеры , Фото , Оскар , Противостояние , Стивен Кинг , Стивен Спилберг , Вупи Голдберг , Элис Уокер , телеканал АВС
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