Дженнифер Лоуренс была ранена во время взрыва на съемках 

Актриса пострадала во время работы над новым фильмом «Не смотри вверх», сообщает Page Six, ссылаясь на проверенные источники.

Несчастный случай произошел накануне во время съемок одного из эпизодов, где по сценарию разбивается стекло. Все шло по намеченному плану, но во время запланированного прогремевшего взрыва разлетевшиеся осколки стекла поранили Лоуренс . Актриса получила множество царапин, в том числе в опасной близости возле глаз. Съемки были приостановлены.

Как сообщают инсайдеры, с Дженнифер все в порядке и в ближайшее время она планирует вновь вернуться к работе над фильмом.