Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Дженнифер Лоуренс была ранена во время взрыва на съемках 

Александра Нечаева 4 часа назад
Дженнифер Лоуренс была ранена во время взрыва на съемках
Фото: Кадр из фильма "Пассажиры"
Актриса пострадала во время работы над новым фильмом «Не смотри вверх», сообщает Page Six, ссылаясь на проверенные источники.
Несчастный случай произошел накануне во время съемок одного из эпизодов, где по сценарию разбивается стекло. Все шло по намеченному плану, но во время запланированного прогремевшего взрыва разлетевшиеся осколки стекла поранили Лоуренс. Актриса получила множество царапин, в том числе в опасной близости возле глаз. Съемки были приостановлены.
Как сообщают инсайдеры, с Дженнифер все в порядке и в ближайшее время она планирует вновь вернуться к работе над фильмом.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что актер объяснил причину некачественного дубляжа.
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
Актеры , Дженнифер Лоуренс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение