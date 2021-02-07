Уилл Смит сыграет главную роль в фильме от режиссера «Дэдпула» 

Известный американский актер утвержден на главную роль в фильме "Быстрый и свободный" от режиссера Дэвида Литча. Он известен работой над лентой об антисупергерое — Дэдпуле. Об этом сообщает Deadline.
Смит сыграет персонажа, который очнулся после избиения и ничего не помнит.
По слухам, за право производства киноленты в борьбу вступили самые крупные кинокомпании Warner, Paramount, MGM, Sony, а также стриминговые сервисы.
Пока что нет даже примерной даты выхода фильма.
Ранее "Рамблер" писал, что Дженнифер Лоуренс была ранена во время взрыва на съемках.