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«Она понимающий человек»: Кончаловский заявил, что откажет Высоцкой в некоторых ролях из-за возраста 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Кончаловский не даст роль Высоцкой из-за возраста
Фото: teleprogramma.pro
Ксения Собчак в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поговорила с Андреем Кончаловским о его отношениях с Юлией Высоцкой, которая является для режиссера не только женой, но и музой, а также постоянной исполнительницей главных ролей в его фильмах.
Например, в последней работе кинодеятеля «Дорогие товарищи» она мастерски перевоплотилась в партийного босса, который не смог уберечь от политических игр родную дочь. Журналистка заметила, что никто не властен над временем. И, рано или поздно, 47-летняя актриса перестанет вписываться в формат главных героинь кинокартин Кончаловского. Андрей Сергеевич достаточно хладнокровно на это ответил, что просто тогда не возьмет свою благоверную в фильмы.

«Она умный, рациональный, понимающий человек. Кроме того, есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте»,

— заметил 83-летний собеседник Собчак.
По его словам, не стоит смешивать личную жизнь с работой. Режиссер должен трезво оценивать возможности артистов, даже если в их числе любимая женщина.
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Актеры , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая , Ксения Собчак
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