Кончаловский не даст роль Высоцкой из-за возраста

47-летняя актриса играет ключевых персонажей практически во всех фильмах мужа. Ксения Собчак поинтересовалась у режиссера, как он поступит, когда из-за возраста Высоцкая перестанет подходить на роль главной героини.

"Я не возьму ее на нее. Она достаточно рациональный, умный и понимающий человек. Есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте […] Глупо давать актрисе роль, которую ей тяжело играть по возрасту", — ответил на вопрос Кончаловский.

Он объяснил, что не нужно смешивать личную жизнь с работой, и режиссер должен трезво оценивать возможности актеров.