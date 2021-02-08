Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Кончаловский заявил, что не даст роль Высоцкой из-за возраста 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Кончаловский не даст роль Высоцкой из-за возраста
Фото: globallookpress.com
Режиссер Андрей Кончаловский в интервью для YouTube-канала "Осторожно, Собчак" рассказал, как ему и его супруге Юлии Высоцкой удается выстраивать личные и рабочие отношения.
47-летняя актриса играет ключевых персонажей практически во всех фильмах мужа. Ксения Собчак поинтересовалась у режиссера, как он поступит, когда из-за возраста Высоцкая перестанет подходить на роль главной героини.

"Я не возьму ее на нее. Она достаточно рациональный, умный и понимающий человек. Есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте […] Глупо давать актрисе роль, которую ей тяжело играть по возрасту", — ответил на вопрос Кончаловский.

Он объяснил, что не нужно смешивать личную жизнь с работой, и режиссер должен трезво оценивать возможности актеров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова.
Видео дня. Внуки и дети советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые нечестные битвы в кино
10:37
Самые нечестные битвы в кино
Фильмы
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
05:06
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Истерики и провалы в прямом эфире
09:48
Истерики и провалы в прямом эфире
ТВ
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение