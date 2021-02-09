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«А кого мне играть? Маму киллера?!»: Анастасия Вертинская объяснила, почему ушла из профессии 

Teleprogramma.pro и ещё 2 6 часов назад
«Нет хороших сценариев»: Вертинская объяснила, почему ушла из профессии
Фото: Globallookpress.com
Актриса Анастасия Вертинская ушла из профессии, потому что в какой-то момент поняла, что не хочет играть второстепенные роли.

«А кого мне играть? Маму киллера?! Вы можете представить меня в этой роли? Я в фартуке готовлю на кухне. Приходит домой мой сын — киллер. Я говорю: «Сынок, хочешь чаю?» А он: «Мама, отвали, не сейчас». Ну и что это? Зачем? Не попадаются мне хорошие сценарии и пьесы».

Как отметила Вертинская, в театре ей не хочется выходить в ролях от-кутюр и рыдать о вишневом саде. Ей нравятся живые образы. В качестве примера она привела свою роль в «Безымянной звезде».
По словам Вертинской, у нее, конечно, и раньше случались провалы в кинематографе. К примеру, в картине «В городе Сочи темные ночи», где она сыграла алкоголичку. По ее словам, та роль ей ничего не дала в профессиональном плане и сейчас бы она от нее. конечно, отказалась, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Анастасия Вертинская получила огромную известность после выхода на экраны картины «Человек-амфибия». По ее словам, в те годы ей просто не давали прохода на улицах поклонники ее творчества. Смотрите также:
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Комментарии 1
Актеры , Анастасия Вертинская , ИД "Собеседник"
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