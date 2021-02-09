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Винокур заявил, что артисты на госслужбе должны получать дотацию 

Стелла Шмель 3 часа назад
Винокур заявил, что артисты на госслужбе должны получать дотацию
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Владимир Винокур считает, что государство могло бы выплачивать артистам, находящимся на госслужбе, дотации во время пандемии. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотацию. И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации",

— заявил юморист.
Сумму выплат, правда, артист не уточнил, потому что "далек от этого".
Ранее "Рамблер" писал, что резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова.
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Актеры , Владимир Винокур , Радиостанция "Говорит Москва"
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