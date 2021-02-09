Винокур заявил, что артисты на госслужбе должны получать дотацию 

Народный артист РСФСР Владимир Винокур считает, что государство могло бы выплачивать артистам, находящимся на госслужбе, дотации во время пандемии. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотацию. И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации",
— заявил юморист.
Сумму выплат, правда, артист не уточнил, потому что "далек от этого".
Ранее "Рамблер" писал, что резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова.