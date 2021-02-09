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Чем сейчас занимается Женя из «Папиных дочек» 

Елизавета Назарова 56 минут назад
Если вы смотрели сериал "Папины дочки", то вы наверняка помните одну из них, которую звали Женя. Она — спортсменка и любит мальчишеский стиль одежды. Харизматичная актриса тогда привлекла внимание многих поклонников, но потом у нее не было столь успешных проектов. 9 февраля Дарье Мельниковой, сыгравшей Женю из "Папиных дочек", исполняется 29 лет. "Рамблер" рассказывает, как она живет сейчас.
Когда завершились съемки "Папиных дочек", она уже доучивалась в театральном училище имени М. С. Щепкина. С 2013 стала актрисой Московского театра им. Ермоловой.
После сериала, сделавшего ее популярной, у нее было не так много ролей. В основном это были малобюджетные проекты или эпизодические роли.
Многие поклонники предполагают, что. Мельникова предпочла семью карьере. В 2013 году она вышла замуж за актера Артура Смольянинова. В 2015 у них родился первенец, а спустя три года появился на свет второй сын.
Судя по социальным сетям Мельниковой, она действительно много времени проводит с семьей, а зарабатывает на рекламе брендов в своем блоге.
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Актеры , Фото , Дарья Мельникова , Артур Смольянинов
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