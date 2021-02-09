«Кого мне играть? Маму киллера?!»: Вертинская ушла из профессии

Актриса Анастасия Вертинская рассказала, что решила оставить профессию. Она заявила, что у каждой профессии есть свое исчерпывающее время и популярность проходит. Об этом она рассказала в ходе большого интервью для издания "Собеседник".
А кого мне играть? Маму киллера?! Вы можете представить меня в этой роли? Я в фартуке готовлю на кухне. Приходит домой мой сын — киллер. Я говорю: «Сынок, хочешь чаю?» А он: «Мама, отвали, не сейчас».
Вертинская заявила, что перестали попадаться хорошие сценарии и пьесы, а выходить в театрах и "рыдать о вишневом саде" уже нет желания.
Также она вспомнила и о своих неудачных актерских проектах.
Помню, как в годы перестройки снялась в фильме Васи Пичула «В городе Сочи темные ночи». Сыграла в эпизоде алкоголичку. Сделала у стоматолога железные зубы, подложила под щечки ватку, нарисовала мешки под глазами. И зачем? Не знаю.
Ранее "Рамблер" писал, что Кончаловский заявил, что не даст роль Высоцкой из-за возраста.