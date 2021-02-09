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Лучшие фильмы с Томом Хиддлстоном 

Елизавета Назарова 1 час назад
Лучшие фильмы с Томом Хиддлстоном
Фото: Кадр из фильма "Мстители. Эра Альтрона"
Британский актер Том Хиддлстон успел не только завоевать сердца миллионов поклонниц по всему миру, но и был удостоен "Золотого глобуса" и премии Лоренса Оливье. 9 февраля актеру исполняется 40 лет, и по этому случаю "Рамблер" вспоминает лучшие фильмы с его участием.

Фильмы киновселенной Marvel

Наибольшую популярность Том Хиддлстон приобрел после премьеры полнометражного фильма "Тор", где он сыграла брата главного героя Луки. С тех пор он не раз появлялся в лентах супергеройской киновселенной и с каждым разом все больше людей становились его поклонниками, несмотря на то, что он играет отрицательного персонажа. Если в решитесь смотреть фильмы с Луки, то смотрите все, и вы увидите, как он превращается из антигероя в положительного персонажа.

"Выживут только любовники" (2013)

Кадр из фильма "Выживут только любовники"
Сам фильм повествует об истории двух старых вампиров с символическими именами Адам и Ева. Мужчина впадает в депрессию, а его возлюбленная прилетает к нему, чтобы поднять настроение. Однако их долголетнюю спокойную жизнь нарушает сестра Евы, которая прилетает к ним из Лос-Анджелеса. Теперь у них могут быть большие проблемы. Сам фильм критики оценили не очень высоко, так как большинство отмечали актерскую работу Хиддлстона и его коллеги Тильды Суинтон.

"Багровый пик" (2015)

Кадр из фильма "Багровый пик"
Чтобы познакомиться с творчеством Хиддлстона в полной мере, нужно посмотреть его игру в этом фильме ужасов. В центре сюжета — женщина, которая влюбляется в таинственного незнакомца, живущего в доме на горе. О нем ходит дурная слава и слухи о том, что там творится что-то мистическое, но героиню это не останавливает. Партнершами актера по фильму стали Миа Васиковска и Джессика Честейн.
Видео дня. Истерики и провалы в прямом эфире
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Актеры , Том Хиддлстон , Джессика Честейн , Лоренс Оливье
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