Лучшие фильмы с Томом Хиддлстоном 

Британский актер Том Хиддлстон успел не только завоевать сердца миллионов поклонниц по всему миру, но и был удостоен "Золотого глобуса" и премии Лоренса Оливье . 9 февраля актеру исполняется 40 лет, и по этому случаю "Рамблер" вспоминает лучшие фильмы с его участием.

Фильмы киновселенной Marvel

Наибольшую популярность Том Хиддлстон приобрел после премьеры полнометражного фильма "Тор", где он сыграла брата главного героя Луки. С тех пор он не раз появлялся в лентах супергеройской киновселенной и с каждым разом все больше людей становились его поклонниками, несмотря на то, что он играет отрицательного персонажа. Если в решитесь смотреть фильмы с Луки, то смотрите все, и вы увидите, как он превращается из антигероя в положительного персонажа.

"Выживут только любовники" (2013)

Кадр из фильма "Выживут только любовники"

Сам фильм повествует об истории двух старых вампиров с символическими именами Адам и Ева. Мужчина впадает в депрессию, а его возлюбленная прилетает к нему, чтобы поднять настроение. Однако их долголетнюю спокойную жизнь нарушает сестра Евы, которая прилетает к ним из Лос-Анджелеса. Теперь у них могут быть большие проблемы. Сам фильм критики оценили не очень высоко, так как большинство отмечали актерскую работу Хиддлстона и его коллеги Тильды Суинтон.

"Багровый пик" (2015)

Кадр из фильма "Багровый пик"