Киану Ривз сыграет русского злодея 

Все новости на карте

Актеру Киану Ривзу предложили принять участие в новой экранизации комиксов Marvel. Артисту досталась роль русского суперзлодея, пишет издание The Illuminerdi.

Ривз сыграет Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Кинолента "Крейвен" станет син-оффом к "Человеку-пауку". Фильму присвоят рейтинг 18+. Дата выхода кинокартины пока неизвестна.

Крейвен-Охотник впервые появился во вселенной Marvel в 1964 году в комиксе о Человеке-пауке.