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Киану Ривз сыграет русского злодея 

Стелла Шмель 2 часа назад
Актеру Киану Ривзу предложили принять участие в новой экранизации комиксов Marvel. Артисту досталась роль русского суперзлодея, пишет издание The Illuminerdi.
Ривз сыграет Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Кинолента "Крейвен" станет син-оффом к "Человеку-пауку". Фильму присвоят рейтинг 18+. Дата выхода кинокартины пока неизвестна.
Крейвен-Охотник впервые появился во вселенной Marvel в 1964 году в комиксе о Человеке-пауке.
Ранее "Рамблер" писал, что Анастасия Вертинская ушла из профессии.
Актеры , Видео , Анастасия Вертинская , Киану Ривз
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