Не только Монро: легендарные блондинки золотого века Голливуда 

Золотой век Голливуда охватывал тридцатые, сороковые и первую половину пятидесятых годов. Именно в эти годы сформировалась система кинопроизводства, которая работает и по сей день. Ее создала восьмерка крупнейших киностудий — Warner Brothers, MGM, Paramount, Fox, RKO, Universal, Columbia и United Artists.

Студийные боссы контролировали личную жизнь своих звезд и жестко ограничивали режиссеров, заставляя их придерживаться как уникального стиля студии, так и кодекса Хейса — то есть цензурных правил.

Студии создавали звезд с нуля, связывая их кабальными контрактами. По требованию начальства, актеры меняли имена, биографии и делали пластические операции. Более того, пока длился контракт, артист не мог даже развестись. Зато студия могла настоять на романе между своими звездами — например, ради кассового успеха нового фильма.

Блистательные экранные красотки были гордостью киностудий, поэтому за их поведением следили особенно тщательно. Хотя в это время появилось немало звезд-брюнеток, золотой век часто называют эрой роскошных блондинок. Тем более, что в это время существовало негласное разделение на светлых (то есть романтических) и темных (роковых) героинь — в зависимости от цвета волос актрисы.

И если для всего мира, в том числе и нашей страны, главной голливудской блондинкой всех времен стала Мэрилин Монро , то в США она была не первой и не последней светловолосой дивой своей эпохи. Самые яркие белокурые кинозвезды помимо Мэрилин — в фотогалерее «Рамблера».

Джин Харлоу

Первая звезда Голливуда, получившая прозвище «платиновая блондинка». Именно она создала образ, в котором яркая чувственность сочеталась с невинной игривостью. Позже его возьмет на вооружение Мэрилин Монро — Харлоу была ее кумиром. Джин Харлоу умерла в 1937 году от уремии, ей было всего 26 лет.

Секс-символ сороковых годов, ее прославили фильмы «Почтальон всегда звонит дважды», «Злые и красивые» и «Пэйтон Плейс». Роман Ланы с мафиози Джонни Стомпанато и его убийство надолго обеспечили ей скандальную популярность. Актриса скончалась в 1995 году от рака гортани.

Грейс Келли

Муза Альфреда Хичкока и княгиня Монако, она еще при жизни стала легендой, сыграв в фильмах «В случае убийства набирайте „М“, „Окно во двор“ и »Поймать вора» . Чтобы войти в историю, ей хватило всего 11 картин. В 1982 году она погибла в автокатастрофе.

Звезда пин-ап, она активно снималась на протяжении 25 лет и одно время была самой высокооплачиваемой актрисой. Ее самые известные работы — «Скандальная мисс Пилгрим», «Ночной кошмар» и «Как выйти замуж за миллионера» . В последнем она сыграла вместе с Монро. Актриса умерла от рака легких в 1973 году.

Кэрол Ломбард

Единственная настоящая любовь короля Голливуда Кларка Гейбла и звезда таких комедий как «Двадцатый век», «Ничего святого», «Чистосердечное признание», «Мистер и миссис Смит» . Кэрол погибла в авиакатастрофе в 1942 году, ей было всего 33 года.

Звезда Playboy и «Мэрилин Монро» для бедных, ее вечная соперница и подражательница. Белокурая дива подарила свою внешность первым куклам Барби и оставалась кумиром Америки, даже когда перестала появляться на экранах. Актриса погибла в автокатастрофе в 1967 году, ей было 34 года.

Еще одна знаменитая блондинка сороковых годов с фирменной фишкой — ее светлые локоны всегда прикрывали один глаз. Такую прическу называли «Игра в прятки» . Звезда фильмов нуар — «Стеклянный ключ», «Оружие для найма», «Синий георгин». Много лет страдала алкоголизмом, умерла в 1973 году.