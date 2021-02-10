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Актер Семчев рассказал о прелестях жизни в СССР 

Lenta.ru 2 часа назад
Актер Семчев рассказал о жизни при Леониде Брежневе
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал о прелестях жизни в СССР при Леониде Брежневе. Актер заявил «Собеседнику» в интервью, опубликованном в среду, 10 февраля, что над тогдашним советским лидером насмехается только «нынешняя молодежь, не жившая в те времена».

«Да, разумеется, ходили анекдоты, и диссиденты были, и кухонные разговоры велись, и политику обсуждали, и много чего было. Но тогда было и то, чего нет нынче», — отметил артист.

Актер подчеркнул, что «та эпоха была добрее», а сегодня люди стали злее и циничнее.
«В эпоху "развитого социализма" полки пусть и не изобиловали, но все равно было что поесть, и хлеб-то был по 16 копеек, а колбаса была по два двадцать и по два девяносто. И зарплаты у людей были на моей памяти и 70, и 110 рублей, и выше. И к рабочему классу уважительно относились, как и к медикам и педагогам», — объяснил Семчев.
Ранее в среду режиссер Константин Богомолов опубликовал манифест, в котором назвал Россию страной вертухаев и рабов, порадовавшись этому. Он также предложил «ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию».
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Актеры , Александр Семчев , Константин Богомолов , Леонид Брежнев
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