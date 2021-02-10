Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Актрисы, признанные самыми популярными в России в последний год 

Диана Товсепова 2 часа назад
Один из крупнейших отечественных киноагрегаторов Кино-Театр.Ру составил Топ-10 самых популярных российских актрис 2020-го.

"В женскую десятку лучших попали Линда Лапиньш, исполнившая главную роль в сериале «Игра на выживание», Ксения Мишина, вместе с лидером рейтинга Антоном Батыревым сыгравшая в мелодраме «Ты только мой», Екатерина Ковальчук, составившая Гарику Харламову компанию в комедии «Гусар», и юная Виталия Корниенко, с участием которой в этом году на экраны вышло сразу восемь проектов…", — говорится на сайте киноагегатора.

Смотрите подборку "Рамблера", чтобы увидеть самых популярных актрис России за последний год.
Видео дня. Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры , Фото , Игра на выживание , Гарик Харламов , Ксения Мишина , Линда Лапиньш , Антон Батырев , Кино-Театр.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голливудские актеры с русскими корнями
10:38
Голливудские актеры с русскими корнями
Актеры
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
09:19
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
ТВ
Самые нечестные битвы в кино
10:37
Самые нечестные битвы в кино
Фильмы
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
05:06
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Истерики и провалы в прямом эфире
09:48
Истерики и провалы в прямом эфире
ТВ
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение