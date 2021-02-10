"В женскую десятку лучших попали Линда Лапиньш, исполнившая главную роль в сериале «Игра на выживание», Ксения Мишина, вместе с лидером рейтинга Антоном Батыревым сыгравшая в мелодраме «Ты только мой», Екатерина Ковальчук, составившая Гарику Харламову компанию в комедии «Гусар», и юная Виталия Корниенко, с участием которой в этом году на экраны вышло сразу восемь проектов…", — говорится на сайте киноагегатора.