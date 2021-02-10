Российские актеры, которых уволили из популярных сериалов 

Сериал «Тайны следствия» был любим многими зрителями. В этом отчасти есть и заслуга Сергея Барышева, блестяще сыгравшего роль майора Винокурова. Однако в какой-то момент его персонажа вывели из сериала.

6/6 Сериал «Тайны следствия» был любим многими зрителями. В этом отчасти есть и заслуга Сергея Барышева, блестяще сыгравшего роль майора Винокурова. Однако в какой-то момент его персонажа вывели из сериала.

Гульнара Нижинская три сезона играла эпатажную подругу няни Виктории. Однако, как бы хорошо Гульнара не играла, создатели предпочли вывести ее из сериала. Место актрисы заняла Олеся Железняк. Сама Нижинская уверена, что просто перешла кому-то дорогу, за что ее и уволили.

5/6 Гульнара Нижинская три сезона играла эпатажную подругу няни Виктории. Однако, как бы хорошо Гульнара не играла, создатели предпочли вывести ее из сериала. Место актрисы заняла Олеся Железняк. Сама Нижинская уверена, что просто перешла кому-то дорогу, за что ее и уволили.

Георгий Штиль сыграл более 200 ролей в кино. Причем он появлялся не только в культовых кинопроектах, но и в детективных сериалах. Так, например, Штиль сыграл в «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей». Правда, в последнем сериале он надолго не задержался.

4/6 Георгий Штиль сыграл более 200 ролей в кино. Причем он появлялся не только в культовых кинопроектах, но и в детективных сериалах. Так, например, Штиль сыграл в «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей». Правда, в последнем сериале он надолго не задержался.

Мария Пирогова в сериале «Интерны» сыграла Алису, дочь доктора Быкова. Эта роль должна была стать прорывом для Пироговой в мире большого кинематографа, однако актриса не задержалась на экране надолго. Она сыграла только в семи сериях, после чего покинула проект.

3/6 Мария Пирогова в сериале «Интерны» сыграла Алису, дочь доктора Быкова. Эта роль должна была стать прорывом для Пироговой в мире большого кинематографа, однако актриса не задержалась на экране надолго. Она сыграла только в семи сериях, после чего покинула проект.

Олег Васильков появился в первом сезоне сериала «Ольга». Будучи харизматичным и талантливым мужчиной, Васильков привлек к себе внимание зрителей, но не понравился своим коллегам, в частности Яне Трояновой.

2/6 Олег Васильков появился в первом сезоне сериала «Ольга». Будучи харизматичным и талантливым мужчиной, Васильков привлек к себе внимание зрителей, но не понравился своим коллегам, в частности Яне Трояновой.

В любом телепроекте рано или поздно происходит изменение состава. Одни актеры уходят, другие приходят им на смену. Особенно это свойственно многосерийным сериалам.

1/6 В любом телепроекте рано или поздно происходит изменение состава. Одни актеры уходят, другие приходят им на смену. Особенно это свойственно многосерийным сериалам.

В любом телепроекте рано или поздно происходит изменение состава. Одни актеры уходят, другие приходят им на смену. Особенно это свойственно многосерийным сериалам.

Так, например, некоторых популярных российских актеров уволили из телепроектов, не назвав причину. Зрители до сих пор гадают, почему так произошло.

Олег Васильков — сериал «Ольга»

Популярный актер появился в первом сезоне сериала «Ольга». Будучи харизматичным и талантливым мужчиной, Васильков привлек к себе внимание зрителей, но не понравился своим коллегам, в частности Яне Трояновой. Между звездами нередко случались перепалки на съемочной площадке. Васильков должен был появиться и во втором сезоне, но продюсерам надоели их ссоры с главной звездой сериала. В итоге мужчину уволили, а его персонажа вычеркнули из проекта.

Мария Пирогова — сериал «Интерны»

В сериале «Интерны» девушке довелось сыграть Алису, дочь доктора Быкова. Эта роль должна была стать прорывом для Пироговой в мире большого кинематографа, однако актриса не задержалась на экране надолго. Она сыграла только в семи сериях, после чего покинула проект. Марию попросту уволили, а персонажа вывели из сериала. Пирогова вспоминает, что тогда сильно переживала, ревела и не могла понять причин увольнения, ведь о них ей так и не сказали.

Георгий Штиль — сериал «Улицы разбитых фонарей»

Знаменитый актер сыграл более 200 ролей в кино. Причем он появлялся не только в культовых кинопроектах, но и в детективных сериалах. Так, например, Штиль сыграл в «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей». Правда, в последнем сериале он надолго не задержался. Георгий Антонович сыграл полковника Фирсова в нескольких сезонах телепроекта, но на съемки продолжения его так и не позвали. О причинах такого решения актеру не сообщили.

Гульнара Нижинская — сериал «Моя прекрасная няня»

Актриса целых три сезона играла яркую роль. Она перевоплотилась в эпатажную подругу няни Виктории. Однако, как бы хорошо Гульнара не играла, создатели предпочли вывести ее из сериала. Место актрисы заняла Олеся Железняк . Сама Нижинская уверена, что просто перешла кому-то дорогу, за что ее и уволили.

Сергей Барышев — сериал «Тайны следствия»