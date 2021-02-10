Семчев рассказал о прелестях жизни в СССР при Брежневе 

«В эпоху "развитого социализма" полки пусть и не изобиловали, но все равно было что поесть, и хлеб-то был по 16 копеек, а колбаса была по два двадцать и по два девяносто. И зарплаты у людей были на моей памяти и 70, и 110 рублей, и выше. И к рабочему классу уважительно относились, как и к медикам и педагогам»,