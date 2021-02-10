Семчев рассказал о прелестях жизни в СССР при Брежневе 

Александр Семчев раскрыл прелести жизни в СССР при Леониде Брежневе. В интервью "Собеседнику" актер заявил, что над тогдашним советским лидером насмехается только молодое поколение, "не жившее в те времена".
«Да, разумеется, ходили анекдоты, и диссиденты были, и кухонные разговоры велись, и политику обсуждали, и много чего было. Но тогда было и то, чего нет нынче»,
— признался артист.
По мнению актера, "та эпоха была добрее", а сегодня люди стали злее и циничнее.
«В эпоху "развитого социализма" полки пусть и не изобиловали, но все равно было что поесть, и хлеб-то был по 16 копеек, а колбаса была по два двадцать и по два девяносто. И зарплаты у людей были на моей памяти и 70, и 110 рублей, и выше. И к рабочему классу уважительно относились, как и к медикам и педагогам»,
— добавил Семчев.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему в СССР запретили фильм "Гроссмейстер".