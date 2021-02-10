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Голливудские актеры с русскими корнями 

Стелла Шмель 1 час назад
У многих голливудских актеров на самом деле русские, белорусские или украинские корни. То есть их бабушки и дедушки зачастую являются выходцами из бывшего СССР, но эмигрировали в США.
Кстати, некоторые из них даже знают русский язык. Например, Мила Кунис, родившаяся в Украине, отлично говорит по-русски и даже любит шутить на пресс-конференциях, отвечая журналистам на русском языке.
А фотография Леонардо Ди Каприо с бабушкой за типично русским застольем буквально взорвала соцсети.
В этом ролике вы узнаете о семейных корнях некоторых из голливудских актеров.
Ранее "Рамблер" писал, о чем на самом деле песня с заставки «Рабыни Изауры».
Актеры , Видео , Мила Кунис , Леонардо ДиКаприо
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