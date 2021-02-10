Голливудские актеры с русскими корнями 

У многих голливудских актеров на самом деле русские, белорусские или украинские корни. То есть их бабушки и дедушки зачастую являются выходцами из бывшего СССР, но эмигрировали в США.

Кстати, некоторые из них даже знают русский язык. Например, Мила Кунис , родившаяся в Украине, отлично говорит по-русски и даже любит шутить на пресс-конференциях, отвечая журналистам на русском языке.

А фотография Леонардо Ди Каприо с бабушкой за типично русским застольем буквально взорвала соцсети.

В этом ролике вы узнаете о семейных корнях некоторых из голливудских актеров.