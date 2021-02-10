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Кто такая баба Нина из сериала «Слепая» на самом деле 

Катерина Саломе 6 часов назад
Кто такая баба Нина из сериала «Слепая» на самом деле
Фото: Кадр из сериала «Слепая»
С 2014 на российском телеканале «ТВ-3» стартовал показ сериала «Слепая». В нем рассказываются жизненные истории героев, справиться с которыми помогает бабушка Нина, обладающая даром ясновидения. Многие искренне верят в то, что эта женщина действительно существует, но на самом деле это лишь собирательный образ. О том, кем на самом деле является бабушка Нина, расскажет «Рамблер».
Роль ясновидящей старушки в сериале играет Ирина Кравченко. С детства она имела проблемы со зрением после травмы и сейчас у неё первая группа инвалидности. В театр Ирина Павловна мечтала попасть давно, самого детства. Поэтому, несмотря на то, что родители запрещали ей становиться актрисой, она записалась в кружок самодеятельности.
В конце 80-х женщина стала актрисой самодеятельного театра «Внутреннее зрение», в котором играют незрячие актеры, а представления проходят бесплатно. Ирина Павловна обожает театр и живет на сцене, будто в реальности. Но из-за проблем со зрением ориентироваться на сцене достаточно тяжело. Поэтому полагаясь на слух и остатки зрения, она тщательно изучает сцену перед выходом.
Артистка уже много лет находится в браке, супруг во всем помогает слабовидящей жене. У Ирины Павловны четыре сына и дочь. Дети гордятся успехами своей мамы.
На просторах интернета можно наткнуться на сайты, где продаются амулеты бабы Нины. Конечно, все это дело рук мошенников. Не стоит также искать адрес проживания ясновидящей, ведь это не более чем вымышленный персонаж.
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Актеры , Слепой , Ирина Кравченко
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