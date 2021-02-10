Литвинова угрожала продюсеру переломом руки, чтобы получить гонорар

Российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова угрожала продюсеру переломом руки из-за задержки зарплаты в 90-х. Об этом она вспомнила в эфире программы «Познер» на Первом канале. Запись выпуска доступна на YouTube

54-летняя артистка поведала в интервью о начале ее кинокарьеры на студии имени Горького после выпуска из ВГИКа. Она отметила, что это было на заре девяностых и тогда ее самым крупным гонораром были 100 долларов за роль и 500 долларов за сценарий. Несмотря на такие небольшие деньги, один из продюсеров очередного проекта решил не отдавать ей вознаграждение за выполненную работу. Тогда Литвинова решилась пригрозить мужчине.

«Я встретила его однажды с поломанной рукой и сказала: "Если ты не отдашь гонорар, тебе поломают вторую"», — вспомнила артистка.

Она подчеркнула, что после этого продюсер сразу выплатил ей надлежащий гонорар.