Литвинова угрожала сломать руку продюсеру из-за гонорара 

Актриса и режиссер Рената Литвинова в 90-х угрожала продюсеру переломом руки из-за задержки гонорара. Об этом она рассказала в эфире программы "Познер" на Первом канале.

После выпуска из ВГИКа в начале 90-х Рената Литвинова работала на студии имени Горького. Тогда у нее были небольшие гонорары: максимум 100 долларов за роль и 500 долларов за сценарий. После съемок один из продюсеров решил не платить актрисе. Тогда ей пришлось ему угрожать.

«Я встретила его однажды с поломанной рукой и сказала: "Если ты не отдашь гонорар, тебе поломают вторую"», — рассказала Литвинова.

После этого актрисе заплатили деньги.