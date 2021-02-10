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Как звезда русских сериалов мстит пользователям Сети 

Диана Товсепова 2 часа назад
Как звезда русских сериалов мстит пользователям Сети
Фото: globallookpress.com
Настасья Самбурская считается одной из самых дерзких звезд российского шоу-бизнеса. Зрители узнали ее по сериалу «Универ» на ТНТ и запомнили как яркую студентку Кристину, влюбленную в своего соседа.
Однако сама Настасья оказалась гораздо ярче своей героини. Скандалы с ее участием регулярно обсуждает весь шоу-бизнес. Недавно девушка дерзко высказалась о шоу «Дом-2» и всех, кто с ним связан. В ответ она ожидаемо получила и поддержку, и негативную реакцию.
Особого внимания заслуживает манера общения Самбурской с аудиторией. «Рамблер» понаблюдал, как она мстит пользователям Сети, оставившим ей негативные комментарии.
Так, актриса выбирает особо неприятные и выдающиеся комментарии, а затем публикует личные фото своих «хейтеров». Конечно, в е это сопровождается остроумным ответом.
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Подписчики считают, что некоторые из комментаторов вполне заслуживают такого наказания, а Настасья правильно делает, что не оставляет негатив без ответа.
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Видео дня. Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Комментарии
Актеры , Настасья Самбурская
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