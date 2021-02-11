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Российские актеры, которые бросили карьеру и ушли в монастырь 

Клео.Ру 2 часа назад
Российские актеры, которые бросили карьеру и ушли в монастырь
Фото: kleo.ru
Знаменитости, избравшие актерскую карьеру, редко отказываются от славы. Однако некоторые из них решили бросить искусство и предпочли ему религию.

Леонид Каюров

kleo.ru
Известный советский актер, запомнившийся зрителям многими яркими ролями, в какой-то момент решил отказаться от всего. Он перестал принимать предложения режиссеров и отправился учиться в духовную семинарию. Сейчас мужчина — священнослужитель в одном их московских храмов. По его признанию, его теперешняя деятельность — именно то, к чему у него лежала душа.
Личная жизнь артиста была нелегкой, ему пришлось пережить трагическую утрату — смерть жены. На актрисе Ирине Корытниковой Каюров был женат с 1981 по 2016 год. Женщина заболела рассеянным склерозом и передвигалась на инвалидном кресле. Супруга умерла на руках у Леонида.

Владимир Залманский

kleo.ru
Советский артист успел отметиться более чем в 100 кинокартинах, и был любим зрителями. Однако после актер предпочел славе размеренную жизнь. Вместе с женой Натальей Климовой он переехал в Муром. Владимир читает проповеди в храме и выступает на религиозном радио.

Александр Николаевич Михайлов

kleo.ru
Творческая биография этого актера началась со стремительного взлета, карьера обещала стать блестящей. Многим зрителям полюбилась его яркая роль в фильме «Формула любви». Однако Михайлов резко решил отказаться от актерской профессии, аргументируя это тем, что роли не соответствуют его религиозным убеждениям.
Инициатива посвятить себя религии исходила от жены, и Александр с радостью поддержал эту идею. Результатом стало окончание Православного гуманитарного университета и организация сольных концертов на религиозную тематику. Этому посвящены и несколько музыкальных альбомов, которые выпустили супруги по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Дмитрий Рощин

kleo.ru
Актер пошел по стопам своей знаменитой матери Екатерины Васильевой и выбрал творческую профессию. После он также последовал за родительницей, когда та приняла решение уйти в монастырь. Артистка впоследствии вернула к актерской работе, но Дмитрий остался служить церкви и стал протоиереем.

Сергей Стеблов

kleo.ru
Сын актера Евгения Стеблова вначале продолжил династию и снимался в кинокартинах, стал режиссером. Однако позже он сделал признание: Сергей всегда хотел поступить в семинарию. Он осуществил свою мечту и служит в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре.
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Актеры , Екатерина Васильева , Александр Михайлов , Леонид Каюров , Наталья Климова , Евгений Стеблов , АЛЕКСИЙ II , Сергей Стеблов , Ирина Корытникова , Дмитрий Рощин , Клео.Ру
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